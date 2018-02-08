"Королева" тестирует авиацию



Вертолёты на палубе авианосца HMS Queen Elizabeth.

Источник: ukdefencejournal.org.uk Вертолёты на палубе авианосца HMS Queen Elizabeth.Источник: ukdefencejournal.org.uk

Новейший британский авианосец вышел на новый этап испытаний. Вчера, 7 февраля, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что на борту HMS Queen Elizabeth развёрнута первая вертолётная эскадрилья.

В этом году новый авианосец Королевского флота должен провести лётные испытания своего авиакрыла. Известно, что до конца 2018 года запланированы тестовые полёты вертолётов Chinook, Merlin, Wildcat и Apache, а также истребителей F-35B.

Первой на борту HMS Queen Elizabeth "прописалась" 820-я эскадрилья (820 Naval Air Squadron), на вооружении которой находятся вертолёты Mk2 Merlin. Ранее эти многоцелевые машины уже садились на борт авианосца, но эскадрилья базировалась на наземной военной базе. Теперь же пилоты и обслуживающий персонал 820 Naval Air Squadron будут нести круглосуточную службу на борту корабля.

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Корабль был достроен в прошлом году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 год. Авиакрыло "королевы" будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — около 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.