Грузия собралась продавать модернизированные штурмовики "Су-25" "Скорпион"
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Собранные на "Тбилавиастроителе" модернизированные штурмовики Су-25 под названием "Дже-31 Бора" Грузия намерена предлагать покупателям в Африке и Азии по 20-25 млн долларов за штуку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Как рассказал тбилисской газете "Резонанси" директор предприятия Нодар Беридзе, на модернизированном штурмовике не будет российских деталей, самолет будет оснащен новейшей авионикой.
https://www.livejournal.com/
Как отметил руководитель "Тбилавиастроителя", сейчас подбираются двигатели, которые будут американского или европейского производства.
Такие самолеты весьма востребованы, продадим их на рынках Азии и Африки по цене 20–25 млн долларов
– отметил он.
Данное предприятие работает в Тбилиси со времен СССР. В начале 2000-х израильская компания ELBIT Systems В на базе Тбилисского авиазавода провела модернизацию штурмовика Су-25. Данную модель назвали "Скорпион". Штурмовик может вести боевые действия днем и ночью.
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08.02.2018
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