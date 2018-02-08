Грузия собралась продавать модернизированные штурмовики "Су-25" "Скорпион"

Собранные на "Тбилавиастроителе" модернизированные штурмовики Су-25 под названием "Дже-31 Бора" Грузия намерена предлагать покупателям в Африке и Азии по 20-25 млн долларов за штуку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал тбилисской газете "Резонанси" директор предприятия Нодар Беридзе, на модернизированном штурмовике не будет российских деталей, самолет будет оснащен новейшей авионикой.

https://www.livejournal.com/

Как отметил руководитель "Тбилавиастроителя", сейчас подбираются двигатели, которые будут американского или европейского производства.

Такие самолеты весьма востребованы, продадим их на рынках Азии и Африки по цене 20–25 млн долларов

– отметил он.

Данное предприятие работает в Тбилиси со времен СССР. В начале 2000-х израильская компания ELBIT Systems В на базе Тбилисского авиазавода провела модернизацию штурмовика Су-25. Данную модель назвали "Скорпион". Штурмовик может вести боевые действия днем и ночью.