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Сингапурский колёсный боевой робот "Jaeger 6"

09.02.2018 Военное обозрение 149 0
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На выставке вооружений, проходящей в Сингапуре, в рамках программы Singapore Airshow 2018 представлен вариант наземного колёсного боевого робота "Jaeger 6". Робот имеет колёсную формулу 6х6 и способен нести максимальную полезную нагрузку в 250 кг. Jaeger 6 является разработкой ST Kinetics. Это производитель из Юго-Восточной Азии с преимущественным сингапурским капиталом (Singapore Technologies Kinetics Ltd).

Новый боевой робот способен выполнять различного рода операции в течение 48 часов. На Jaeger 6 реализованы, как заявлено, современные алгоритмы управления, которые позволяют ему переключаться на полуавтономный режим работы. В частности, система может управляться человеком с помощью специального блока управления через Wi-Fi или 4G.

Производитель сообщает, что колёсный робот доступен и на шасси 8х8.

Робот имеет набор видеокамер и специальных датчиков. Общий вес стандартной его конфигурации составляет 750 кг. Длина Jaeger 6 – 2,5 м, ширина – 1,5 м, высота – до метра (без учета оборудования, устанавливаемого на платформу).

http://defence-blog.com

Робот способен двигаться на скорости до 16 км/ч. Движение и работа его систем осуществляется посредством использования дизельного генератора, а также аккумуляторной батареи.

Сообщается, что робот может оснащаться различными видами стрелкового оружия, а также автоматическим гранатомётом.
08.02.2018
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Страны
Сингапуp
Проекты
Робот

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