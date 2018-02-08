Новейшие украинские ПТРК не доходят до передовой
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ПТРК «Корсар» киевского КБ «Луч».
Источник: Defense Blog
Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) украинского производства "Скиф" и "Корсар" практически не попадают на передовую в зоне АТО в Донбассе. Об этом пишет блогер Диана Михайлова со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
По словам собеседника, данные орудия сотнями передаются ВСУ в рамках государственного оборонного заказа, однако "проблема обеспечения ПТРК подразделений на передовой не решена". При этом источник отметил, что на базе Львовской и Харьковской академий "организовано обучение эксплуатации и боевого применения этих высокоточных средств поражения и уже подготовлено около 200 военнослужащих".
Накануне, 7 февраля, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начала этого года для нужд ВСУ было закуплено около 100 единиц вооружения и военной техники, передавал "Интерфакс-Украина".
Это средства разведки, автомобильная техника и другое
— уточнил министр.
Кроме того, в прошлом году, по словам Полторака, ВСУ получили более 2,6 тысячи единиц вооружения и техники общей стоимостью 7 миллиардов гривен. В частности, были закуплены управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение, а также "дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины".
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08.02.2018
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