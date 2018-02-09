США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия
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Министр обороны США Эштон Картер и министр обороны Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе визита американской делегации в Ханой в июне 2015 г.
Источник: REUTERS
Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.
Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия — таких исторических поставщиков, как Россия, и начать закупать американские вооружения
— отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США. Он отметил, что "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства с США в сфере безопасности".
По его мнению, "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства (с США) в сфере безопасности". Он также добавил, что, согласно данным министерства торговли США, в период с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил свои военные расходы почти на 400%, тем не менее Ханой не спешит приобретать американское оружие, хотя Вашингтон и снял запрет на поставки в эту страну вооружений в 2016 году.
Стоит отметить, что Вьетнам - один из крупнейших покупателей российского оружия в мире. В последние годы подписаны контракты на общую сумму более $4,5 млрд. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в миллиард долларов, а также соглашение о продаже шести подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" стоимостью свыше $2 млрд.
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08.02.2018
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