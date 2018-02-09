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США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия

09.02.2018 Военное обозрение 1106 1
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Эштон Картер и Нгуен Фу Чонг
Министр обороны США Эштон Картер и министр обороны Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе визита американской делегации в Ханой в июне 2015 г.
Источник: REUTERS

Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.

Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия — таких исторических поставщиков, как Россия, и начать закупать американские вооружения

— отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США. Он отметил, что "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства с США в сфере безопасности".

По его мнению, "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства (с США) в сфере безопасности". Он также добавил, что, согласно данным министерства торговли США, в период с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил свои военные расходы почти на 400%, тем не менее Ханой не спешит приобретать американское оружие, хотя Вашингтон и снял запрет на поставки в эту страну вооружений в 2016 году.

Стоит отметить, что Вьетнам - один из крупнейших покупателей российского оружия в мире. В последние годы подписаны контракты на общую сумму более $4,5 млрд. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в миллиард долларов, а также соглашение о продаже шести подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" стоимостью свыше $2 млрд.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Польша
Россия
США
Продукция
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Проекты
636.3
877 Палтус

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
384
№1
09.02.2018 12:08
Во Вьетнаме ещё не забыли кто их бомбил (с 1965 по 1973 годы) и кто защищал.
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