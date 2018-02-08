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Северная Корея продемонстрировала военную мощь за день до старта Олимпиады

09.02.2018 Военное обозрение 205 0
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В четверг, за день до начала Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, в столице Северной Кореи прошел военный парад, посвященный 70-летию основания армии КНДР, сообщили в правительстве Южной Кореи со ссылкой на информацию, поступившую от северокорейской стороны.

8 февраля в стране уже давно отмечалась годовщина основания регулярной армии КНДР в 1948 году, но до сих пор этот день считался не столь значительным праздником.

https://www.youtube.com/

В ответ на международную критику решения устроить демонстрацию военной мощи накануне Олимпиады Северная Корея заявила, что это сугубо внутреннее дело страны и никто не имеет права выступать с обвинениями.

Это традиционное и основополагающее понимание о том, что любая страна в мире очень серьезно подходит к вопросу образования своей армии и отмечает это событие с помпой

— написала газета "Нодон синмун", официальный орган Трудовой партии Кореи.

США заявили, что проведение парада нецелесообразно, поскольку внимание мира должно быть на Играх.

По мнению Роберта Келли из Пусанского университета, решение Пхеньяна сдвинуть дату проведения парада является политически мотивированным.

Это гигантская новость. Он (парад) состоится за день до открытия Олимпиады — это уже является сигналом. Хотя в Южную Корею приезжает столько иностранцев для этого большого, мирного, прекрасного события, к которому приковано внимание всего мира, будьте уверены, что все будут следить за тем, что происходит на Севере

— сказал он

Организатор Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи-Биом заявил, что парад не повлияет на ход проведения Игр. Он отметил, что все 193 страны, входящие в ООН, в том числе и Северная Корея, поддержали олимпийское перемирие на время проведения Олимпиады в Пхенчхане.

По условиям перемирия, которое начинается за семь дней до начала Игр и заканчивается через неделю после окончания Паралимпиады, всех членов ООН призывают прекратить любые проявления агрессии, передает TUT.BY
08.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
ООН
Издания
Военный Парад

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