Заложен малый морской танкер "Борис Аверкин"

6 февраля 2018 года на АО "Восточная верфь" во Владивостоке состоялась церемония закладки для ВМФ России малого морского танкера "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) - второго строящегося на данном предприятии судна проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро".

Церемония закладки для ВМФ России малого морского танкера "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) проекта 03182 на АО "Восточная верфь". Владивосток, 06.02.2018 (с) vladnews.ru

Танкер получил название в честь судостроителя Бориса Захаровича Аверкина, в 1957-1962 годах бывшего председателем Городского исполнительного комитета Владивостока, а затем - директором Владивостокского судостроительного завода (ныне АО "Восточная верфь"). Сдача судна запланирована на конец 2019 года.

Контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Тихоокеанского флота был подписан "Восточной Верфью" с Министерством обороны России 1 сентября 2014 года. Головной малый морской танкер проекта 03182 "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) был официально заложен на "Восточной верфи" 27 октября 2015 года. Фактическая постройка танкера "Михаил Барсков" была начата предприятием еще в начале 2015 года. Контрактным сроком сдачи головного судна был ноябрь 2017 года, однако до настоящего времени не было сведений даже о спуске этого танкера на воду.

Также Министерство обороны России заключило контракты с другими судостроительными предприятиями на строительство еще четырех танкеров проекта 03182. Сообщалось, что в 2015 году два танкера были заказаны АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в Зеленодольске, однако данных об их строительстве нет.

Контракт на постройку еще двух малых морских танкеров проекта 03182 для Черноморского флота (порт приписки - Севастополь), со сдачей в 2019 и 2020 годах получило в 2016 году АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде, где первый танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) был заложен 1 сентября 2016 года,а второй "Василий Никитин" (заводской номер 851) был заложен 10 марта 2017 года.

Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т.п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 должен иметь полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 75 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и быть оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Судно будет оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

Фрагмент закладной доски заложенного на АО "Восточная верфь" для ВМФ России малого морского танкера "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) проекта 03182. Владивосток, 06.02.2018 (с) Александр Щербаков / www.korabli.eu