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ВВС Филиппин приобретают 16 вертолетов Bell 412EPI

09.02.2018 bmpd.livejournal.com 168 0
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Американская компания Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron) 6 февраля 2018 года сообщила о заключении ею контракта на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов Bell 412EPI. Стоимость контракта не сообщается. Поставка вертолетов будет начата с начала 2019 года и будет производиться с канадской производственной линии Bell Helicopter в рамках межправительственного соглашения между министерством национальной обороны Филиппин и канадской правительственной внешнеторговой корпорацией Canadian Commercial Corporation (CCC).

Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин (с) министерство национальной обороны Филиппин

Ранее ВВС Филиппин уже получили два вертолета Bell 412 в 1994 году и восемь Bell 412EP в 2015 году.

Вертолет Bell 412EPI является последней модификацией семейства Bell 412 и оснащен новым интегрированным комплексом авионики Bell BasiX Pro со "стеклянной кабиной" и улучшенными возможностями для полетов в плохих метеоусловиях.
08.02.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Филиппины
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Textron

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