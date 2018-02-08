ВВС Филиппин приобретают 16 вертолетов Bell 412EPI
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Американская компания Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron) 6 февраля 2018 года сообщила о заключении ею контракта на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов Bell 412EPI. Стоимость контракта не сообщается. Поставка вертолетов будет начата с начала 2019 года и будет производиться с канадской производственной линии Bell Helicopter в рамках межправительственного соглашения между министерством национальной обороны Филиппин и канадской правительственной внешнеторговой корпорацией Canadian Commercial Corporation (CCC).
Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин (с) министерство национальной обороны Филиппин
Ранее ВВС Филиппин уже получили два вертолета Bell 412 в 1994 году и восемь Bell 412EP в 2015 году.
Вертолет Bell 412EPI является последней модификацией семейства Bell 412 и оснащен новым интегрированным комплексом авионики Bell BasiX Pro со "стеклянной кабиной" и улучшенными возможностями для полетов в плохих метеоусловиях.
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08.02.2018
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