Новый японский самолет радиотехнической разведки

Японские споттеры сообщают, что в начале февраля 2018 года на японской авиабазе Гифу был заснят начавший рулежные испытания опытный образец созданного для Военно-воздушных Сил самообороны Японии самолета радио- и радиотехнической разведки RC-2 (также используется обозначение C-2 ELINT) на основе нового японского среднего военно-транспортного самолета Kawasaki C-2. Опытный образец RC-2 переоборудован из второго летного прототипа ХС-2 (бортовой номер 18-1202, серийный номер 002, первый полет в январе 2011 года), принадлежащего летно-испытательному авиационному крылу Военно-воздушных Сил самообороны Японии в Гифу.

Опытный образец японского самолета радио- и радиотехнической разведки RC-2 (также используется обозначение C-2 ELINT) на основе среднего военно-транспортного самолета Kawasaki C-2. Опытный образец RC-2 переоборудован из второго летного прототипа ХС-2 (бортовой номер 18-1202, серийный номер 002). Гифу, 06.02.2018 (с) twitter.com/Gifu119V3

Согласно распространенной в 2015 году информации закупочного агентства министерства обороны Японии (ATLA), программа создания самолета RC-2 на базе С-2 и соответствующего целевого оборудования осуществляется с 2004 года, отработка аппаратуры идет с 2007 года, и корпорация Kawasaki Heavy Industries получила контракт на постройку опытного образца RC-2 в 2011 году. Предполагалось начать летные испытания прототипа RC-2 в конце 2017 года с завершением их первого этапа к концу 2018 года, после чего определиться с серийным производством самолетов RC-2. В Военно-воздушных Силах самообороны Японии самолеты RC-2 должны заменить четыре старых турбовинтовых самолета радио- и радиотехнической разведки YS-11EB, состоящих на вооружении эскадрильи радиоэлектронной разведки тактического исследовательского авиакрыла на авиабазе Ирума. В настоящее время возраст самолетов YS-11EB приближается к 50 годам.

К настоящему времени Kawasaki Heavy Industries поставила министерству обороны Японии шесть серийных транспортных самолетов С-2 из 13 законтрактованных. Всего планируется к закупке 40 серийных самолетов С-2 в транспортном варианте.