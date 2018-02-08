Специалисты ЦАГИ завершили очередной цикл прочностных испытаний самолета Як-152



Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенный на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут", в первом полете. Иркутск, 29.09.2016.

Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенный на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут", в первом полете. Иркутск, 29.09.2016.Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В январе специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершили очередной этап статических прочностных испытаний планера учебно-тренировочного самолета Як-152.

Объектом исследований стали элементы оперения и фюзеляжа летательного аппарата. Ученые-прочнисты подвергли одновременной нагрузке фюзеляж, вертикальное и горизонтальное оперение, доведя усилие сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины. После этого состоялись испытания руля направления Як-152. Специалисты приложили к элементу осевые нагрузки, отклонив его влево на 9, а затем на 20 градусов. На данном этапе усилие также достигало расчетного значения.

"Конструкция самолета успешно выдержала обе серии прочностных испытаний, не получив ни остаточных деформаций, ни разрушений. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке заключения о прочности Як-152", - подчеркнула начальник сектора научно-исследовательского комплекса прочности летательных аппаратов ФГУП "ЦАГИ" Анна Панкрашина.

В настоящее время самолет готовится к следующей стадии экспериментов - специалисты собираются исследовать горизонтальное оперение летательного аппарата на случай крена.

Як-152 - одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков. Ожидается, что курсанты специализированных училищ смогут осваивать на нем начальную технику пилотирования, основы навигации и принципы групповых полетов. Проект разработки воздушного судна стартовал в 2014 году, а первый экземпляр поднялся в небо в сентябре 2016 года.