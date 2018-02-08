"Патроллер" будет летать и над морем
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Опытный образец БЛА Sagem Patroller (еще со старой немецкой регистрацией D-KUAV).
Источник: Sagem
"Военный Паритет", 8 февр. 2018 – Французская компания Safran создает морской беспилотник наблюдения на базе армейского БЛА Patroller для проекта OCEAN2020. Проект ведется в рамках европейской программы "Подготовительная инициатива по исследованиям в области обороны" (Preparatory Action on Defence Research - PADR).
Стоимость программы 35 млн евро, в ее рамках должен быть создан демонстратор технологий, который должен подтвердить возможность обнаружения всех типов целей – воздушных, надводных и подводных в морских условиях.
Консорциум OCEAN2020, возглавляемый компанией Leonardo, выиграл этот контракт, объединив компании разного масштаба, академические учреждения и правительственных представителей из 15 стран Европейского союза. Команда-победитель проведет две демонстрации с участием новых систем наблюдения и интегрированных систем обработки информации в рамках предстоящих военно-морских учений - сначала в Средиземном море в 2019 году, затем в Балтийском море в 2020 году.
Во время этих морских операций Safran будет развертывать морскую разведывательную версию беспилотника Patroller с большой продолжительностью полета и новым оборудованием, в том числе бортовым радаром, системой автоматической идентификации (AIS) кораблей, а также оптико-электронной системой EuroflirTM 410 Safran (этот датчик уже используется в армейской версии "Патроллера"). Данные, собранные этим комплексом с несколькими датчиками, будут передаваться на борт нескольких военных кораблей, а также в наземные командные центры.
Safran будет способствовать инновационному характеру проекта OCEAN2020, развивая автономную функцию миссии для морских беспилотников. Встроенная функция обработки данных позволит БЛА Patroller обнаруживать и автоматически отслеживать подозрительные корабли в своей зоне поиска, а также консолидировать ключевые данные (скорость, траекторию, размер, регистрационные номера, другие визуальные доказательства и т. д.), чтобы облегчить работу операторов. Эти новые функции будут иметь решающее преимущество в обеспечении успеха операций по наблюдению за беспилотными летательными аппаратами военно-морских сил и правительственных учреждений.
Тьерри Дупу (Thierry Dupoux), главный новатор в Safran Electronics & Defense, заявил: "Мы очень гордимся тем, что продвигаем нашу дорожную карту для систем беспилотных миссий в морских театрах. Нам очень повезло, что мы можем применить наши навыки, чтобы помочь в разработке этой крупномасштабной европейской программы исследований и разработок в области обороны".
Программа PADR представляет собой трехлетний график работ, организованных Европейской комиссией для проверки механизмов финансирования исследований в области науки и технологий (R & T) в рамках нескольких целевых проектов. Он предвещает запуск рамочной программы для поддержки исследований в области обороны, начиная с 2021 года.
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08.02.2018
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