JASSM-ER поступила на вооружение F-15E Strike Eagle



Технологический демонстратор F-15 Silent Eagle (F-15E1). Технологический демонстратор F-15 Silent Eagle (F-15E1).

"Военный Паритет", 8 февр. 2018 – Крылатая ракета JASSM достигла полной эксплуатационной готовности для применения с истребителей F-15E Strike Eagle, сообщает компания Lockheed Martin на выставке Singapore Airshow 2018.

"Оснащение F-15E Strike Eagle ракетами этого типа расширяет боевой потенциал и самолета, и ракеты. Благодаря КР с дальностью стрельбы более 500 морских миль наши и союзные боевые самолеты получают впечатляющее преимущество над противником", сказал Джеффри Фоули, программный директор отделения ударных ракет большой дальности компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Базовая КР JASSM была первой ракетой, которая интегрирована на самолет-носитель через универсальный оружейный интерфейс (Universal Armament Interface - UAI). JASSM-ER и JASSM могут применяться во всех погодных условиях, обладают аналогичными возможностями и стелс-характеристиками, но вариант JASSM-ER имеет дальность более чем в 2,5 раза больше. Эти высокоточные крылатые ракеты имеют ИК-систему обнаружения и наведения и улучшенную цифровую помехоустойчивую спутниковую систему GPS для выхода в заданный район.

JASSM-ER также эффективна против хорошо укрепленных стационарных и перемещаемых целей. В настоящее время КР находится в процессе интеграции на истребители F-16C/D и бомбардировщики B-52H (последний может иметь их как во внутренних, так и на внешних подкрыльевых узлах подвески). JASSM уже состоит на вооружении B-1B, B-2, B-52, F-16 и F-15E ВВС США, поставляется ВВС стран-союзников (F/A-18A/B, F-18C/D и F-16 Block 52). Производство ракет ведется на объекте компании в Трое (Алабама), уже поставлено более 2150 JASSM.