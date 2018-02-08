Су-57. Усидеть на двух стульях?



Восьмой летный опытный образец истребителя ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"), Жуковский, июль 2017 года .

Источник: Артём Аникеев / Russianplanes.net Восьмой летный опытный образец истребителя ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"), Жуковский, июль 2017 года .Источник: Артём Аникеев / Russianplanes.net

"Военный Паритет", 8 февр. 2018 – Один из аналитиков в комментарии AIN заявил, что ВВС Индии пытаются выполнить множество программ одновременно по принципу "диверсификации поставщиков", в результате возникает ненужный параллелизм и нехватка средств.

Сегодня Индия стремится завязать более близкие отношения с ВПК западных стран, в первую очередь США, но не имеет сил отказаться от исторических связей с Москвой.

Как сказал один из представителей американской промышленности, беда состоит в том, что Нью-Дели "пытается добиться тесного сотрудничества в обоих направлениях", то есть пытается усидеть на двух стульях. В настоящее время индийское министерство обороны имеет следующие крупные новые проекты:

• Закупка 36 истребителей Dassault Rafale в рамках пакетной сделки с промышленными зачетами (офсет). Общая стоимость программы оценивается в 9 млрд долл США.

• Прогнозируемый "повторный запуск" тендерного процесса по средним боевым самолетам (M-MRCA), который подготовил выбор Rafale. На этот раз, однако, программа будет запущена для закупки ВВС 100 или более легких однодвигательных истребителей. Большинство наблюдателей ожидают, что основная борьба произойдет между шведским Saab JAS-39E Gripen и американским Lockheed Martin F-16 версии "Блок 70". Оба самолета оснащены радаром с активной ФАР (AESA).

• Приобретение 83 (73 одноместных и 10 двухместных) образцов истребителя Tejas производства местной компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Усовершенствованный вариант Mark-IA предположительно будет оснащен РЛС с АФАР, новой версией системы РЭБ (включая модуль самообороны) и системой дозаправки в воздухе.

• Создание модифицированного варианта Су-57 (фото), в котором будет возможно широкое участие индийской промышленности.

• Приобретение нероссийского авианосца с системой катапультного старта истребителей ("авианосец нового поколения"). США уже согласились продать Индии новейшие технологии электромагнитной катапульты (EMALS), которая устанавливается на новейших авианосцах ВМС США.

Почти каждый аналитик (индийский или западный), опрошенный AIN, говорил следующее: почти невозможно предположить, что все эти вышеназванные программы будут реализованы без аннулирования одной или даже нескольких сразу.