Су-57. Индийский скептицизм



Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.

Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка ) Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка )

"Военный Паритет", 8 февр. 2018 – В индийских СМИ вновь развертывается дискуссия о нужности или ненужности участия Индии в создании и закупках истребителя нового поколения, создаваемого вместе с Россией.

Причина, по которой аналитики как в Москве, так и в Нью-Дели рассматривают программу Су-57 как наиболее вероятного кандидата на аннулирование из списка крупнейших индийских военных программ, заключается в том, что этот самолет "имеет слишком мало сторонников и слишком много проблем, связанных с его созданием и производством".

Официальное партнерство между Россией и Индией по разработке FGFA/ПАКФА тянется с 2007 года.

По словам индийских военных, наиболее серьезной проблемой является "довольно медленный прогресс" этой программы. Еще одна сложность заключается в том, что первоначально обе стороны хотели произвести около 800 самолетов этого типа, затем количество сократилось до 300-400 единиц (из них 127 для ВВС Индии). В результате получилось так, что Нью-Дели вынужден будет брать на себя финансирование почти половины расходов на НИОКР без "возмещения".

Таким образом, общая сметная стоимость (разработка и производство) программы составит более 30 млрд долл США. "Многие индийцы не понимают, говоря, что 9 миллиардов долларов на 36 истребителей Rafale очень много для бюджета, но 6,7 миллиарда долларов, которые мы должны были бы инвестировать в Су-57 и в результате получим всего четыре прототипа, по своей экономической эффективности не идут ни в какое сравнение с программой закупок "Рафалей", говорит один из индийских экспертов.

Кроме того, фактическая стоимость единицы индийской версии Су-57 остается неизвестной. Сообщается, что команда ВВС, которая изучила прототипы Т-50 (Су-57), пришла к мнению о необходимости доработать самолет по десяткам направлений, основными из которых являются уменьшение ЭПР, внутренние отсеки оружия и двигатели.