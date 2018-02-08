От чего зависит жизнеспособность Су-57?



Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа, с которым после завершения испытаний самолет пойдет в серию.

Источник: Кадр из видео YouTube Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа, с которым после завершения испытаний самолет пойдет в серию.Источник: Кадр из видео YouTube

"Военный Паритет", 8 февр. 2018 – Положительной стороной программы Т-50 является то, что прототип "номер 2" в декабре 2017 года наконец-то полетел с новым двигателем, сообщает индийская пресса.

Этот двигатель, который чаще всего упоминается как "Изделие номер 30", был объявлен российскими СМИ как "значительное улучшение по сравнению с двигателем АЛ-41Ф, или "изделие номер 117". Новый ТРДДФ имеет более высокую тягу, низкий удельный расход топлива, меньшее количество деталей и больший прогнозируемый летный ресурс.

Двигатель стал результатом совместной работы предприятий "Объединенной двигателестроительной компании (ОДК). Серийное производство будет вестись на заводе в Уфе (Россия), который в настоящее время строит двигатели 117-й серии.

Первый полет нового двигателя считается доказательством того, что военная авиационная промышленность России способна создать новый истребитель, отвечающий требованиям пятого поколения. До этого времени программа Су-57 подвергалась критике за то, что самолет имел практически те же двигатели и авионику, что и Су-35.

Один российский аэрокосмический аналитик говорил, что СУ-57 "только выглядел как самолет нового поколения, а внутри имел старое оборудование и двигатели".

Однако российские эксперты заявляют, что, пожалуй, самым серьезным препятствием для программы Су-57 является то, что этот самолет не вызывает большого интереса у военного ведомства. По некоторым сообщениям, ВКС России предпочитают получить больше Су-35, тем более этот истребитель вызывает больший интерес у иностранных клиентов, чем Су-57.

Су-35 является достаточно крупным самолетом, который может нести больше оружия, чем Су-57, во-вторых, экспортные заказы позволят снизить себестоимость самолета для оснащения ВКС, создать более эффективную систему эксплуатации и производства запчастей.

Более того, создается впечатление, что в российском ВПК преобладает мнение, что новые типы самолетов необязательно запускать в серийное производство, а полученные технологии использовать для модернизации и производства существующих зрелых самолетов.

Обоснование в этих случаях заключается в том, что разработка новой конструкции будет действовать как "локомотив технологий", который будет иметь широкие выгоды во всем аэрокосмическом секторе. Это был аргумент, использованный более 20 лет назад для прекращения программы МиГ 1.44, который канул в Лету. Но такой печальный поворот событий не относится к Су-57, говорят несколько российских экспертов - большинство основных технологий Су-57 в любом случае будет использовано в модернизациях существующих истребителей.

На данный момент ВКС РФ имеют планы приобретения только 12 Су-57. Согласно текущему плану, первые 10 будут оснащены двигателями предыдущего поколения "изд. 117", последние два получат двигатели пятого поколения "изд. 30". Остается предположить, что успех программы Су-57 зависит в первую очередь от экспортных перспектив – в этом случае программа может стать вполне жизнеспособной.