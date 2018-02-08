Чехия отказывается от модернизации САУ Dana



САУ Dana wz. 77 калибра 152 мм.

Источник: militaryparitet.com САУ Dana wz. 77 калибра 152 мм.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 8 февр. 2018 – Армия Чехии отказывается от программы модернизации САУ Dana wz. 77 калибра 152 мм.

Теперь САУ могут найти применение как учебные. Чешская армия имеет большие запасы боеприпасов калибра 152 мм (стоимость оставшихся снарядов равна 3,6 млрд. крон). Именно вопрос использования боеприпасов, существующей технической базы и логистики в чешской армии был важной причиной по решению о модернизации САУ, но в то же время был заключен контракт о закупке 17 САУ калибра 155 мм с дальностью стрельбы до 40 км. Покупка 50 новых артсистем и запаса боеприпасов может обойтись казне в 10 млрд. крон.

Модернизированная "Дана" должна была получить новую систему управления огнем, кондиционер, дымовые гранаты и другие улучшения. Обновленная система должна была быть в несколько раз дешевле, чем покупка новой САУ. Подписание контракта на модернизацию первых двух САУ ожидалось в 2017 году, работы по модернизации всего парка должны были быть завершены до ноября 2020 года. Первые 13 гаубиц могли поступить на вооружение в 2018 году.

В чешских СМИ отмечают, что это еще один отмененный модернизационный проект. Также было принято решение об отказе от покупки новых вертолетов.

С другой стороны, польская армия планирует модернизацию имеющихся гаубиц "Дана" по чешскому варианту - то есть не ожидается замена ствола на калибр 155 мм, а лишь "упорядочение системы". Соответствующую презентацию для Войска Польского чешские специалисты провели в прошлом году в городе Торунь. Одним из требований является ускорение процесса подготовки к стрельбе и более быстрое покидание огневой позиции по сравнению с базовой САУ.