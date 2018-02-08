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В РФ создаются новые прицельные системы, способные повысить боевые возможности вертолетов

09.02.2018 ТАСС 458 0
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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что разработки апробировались в Сирии на российской боевой авиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Новые прицельные системы, способные серьезно повысить боевые возможности вертолетов, создаются сейчас в России, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Первый этап работ по увеличению дальности действия систем выполнен. Если все будет выполнено, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности", - сказал в ходе посещения Уральского оптико-механического завода (УОМЗ).

По его словам, предприятие находится в очень хорошем состоянии, а продукция завода очень востребована. "Это оптико-электронные прицельные системы, лазерные дальномеры, то, что определяет сейчас боевые возможности нашей боевой авиации. Конечно, все не стоит на месте, всегда интересуют вопросы дальности обнаружения, дальности распознавания, точности координат, от этого зависят характеристики нашей конечной продукции", - отметил Борисов.

Замминистра добавил, что разработки завода апробировались в Сирии на российской боевой авиации УОМЗ (входит в состав холдинга "Швабе", занимается разработкой и производством оптико-электронных систем различного назначения, геодезических приборов и измерительной техники).
08.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
УОМЗ
Швабе ОАО
Персоны
Борисов Юрий

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