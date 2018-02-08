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Начальники инженерных войск РФ и Сирии обсудили обучение саперов

09.02.2018 ТАСС 395 0
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Саперы. Архивное фото
Саперы на учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

Сирийский генерал Малик Аси Мухаммад посетил в четверг Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в Нахабино

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Начальники инженерных войск России и Сирии провели переговоры и обсудили дальнейшее сотрудничество. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи с начальником инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким начальник инженерных войск вооруженных сил Сирии дивизионный генерал Малик Аси Мухаммад обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в области инженерного обеспечения", - сообщили в российском военном ведомстве.

Сирийский генерал посетил в четверг Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино и ознакомился с организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и инфраструктурой центра.

Особое внимание представитель сирийской армии уделил оборудованию объектов учебно-материальной базы, а также российским средствам поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера, которые применялись при разминировании Алеппо, Дэйр-эз-Зора и Пальмиры.

Сирийский генерал поблагодарил российских специалистов за подготовку его подчиненных на базе филиала Международного противоминного центра в Хомсе, в котором за минувший год подготовлено более тысячи саперов для всех силовых структур Сирии.

"Договорились продолжать двустороннее сотрудничество и пригласили сирийскую делегацию принять участие в Третьей Международной конференции по разминированию, проводимой в мае в Москве", - подвел итоги встречи Ставицкий.
08.02.2018
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принадлежат ТАСС
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