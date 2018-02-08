В Минобороны рассказали о перспективах российской авиации
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Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Российская армейская авиация серьезно повысит свои боевые возможности за счет новых прицельных систем, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Первый этап работ по увеличению дальности действия систем выполнен. Если все будет выполнено, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности", - сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, холдинг "Швабе", входит в "Ростех").
По его словам, предприятие находится в очень хорошем состоянии, а продукция завода очень востребована.
"Это оптико-электронные прицельные системы, лазерные дальномеры, то, что определяет сейчас боевые возможности нашей боевой авиации. Конечно, все не стоит на месте, всегда интересуют вопросы дальности обнаружения, дальности распознавания, точности координат, от этого зависят характеристики нашей конечной продукции", - заявил Борисов.
Он отметил, что разработки завода апробировались в Сирии на российской боевой авиации.
УОМЗ занимается разработкой и производством оптико-электронных систем различного назначения, геодезических приборов и измерительной техники.
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08.02.2018
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