Улан-Удэнский авиационный завод получил сертификат одобрения производства



Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) выдало Улан-Удэнскому авиационному заводу (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) сертификат одобрения производственной организации. Документ подтверждает соответствие изготовителя требованиям Авиационных правил и предоставляет право производить вертолеты гражданского назначения: Ми-171, Ми-171А, Ми-8АМТ и их модификации, в том числе вертолет Ми-171А2.

Оценка соответствия организации проводилась с сентября по декабрь 2017 года. Аудит предприятия включал в себя оценку выполнения требований стандартных условий соответствия производства, системы качества и системы управления безопасностью полетов. В итоге Росавиация документально подтвердила окончание этапа освоения производства и готовность к серийному выпуску вертолетов Ми-171А2.

"В этом году холдинг "Вертолеты России" должен передать иностранным и российским заказчикам первые Ми-171А2, поэтому оперативное завершение процесса сертификации производства на У-УАЗ было для нас задачей повышенной важности. Получение предприятием сертификата Росавиации особо актуально в рамках стратегии холдинга "Вертолеты России" по увеличению объема выпускаемой гражданской продукции", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В соответствии с Воздушным кодексом РФ организация-изготовитель гражданской авиационной техники должна пройти сертификацию в уполномоченном Правительством РФ органе. У-УАЗ одним из первых среди предприятий-изготовителей гражданской авиационной техники в России получил одобрительный документ на производство в Росавиации.

Сертификация производства подтверждает, что предприятие отвечает всем предъявляемым требованиям, обеспечивает необходимое качество и соответствие продукции установленным нормам. У-УАЗ регулярно с 1997 года подтверждает способность производства стабильно обеспечивать соответствие выпускаемой продукции нормативным документам.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия. Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки.

В августе 2017 года Росавиация сертифицировала Ми-171А2 по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. Это открыло вертолету путь на международный рынок. Сейчас российский сертификат проходит процесс валидации в Китае, Бразилии, Мексике и Канаде.