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НАСА создаст инопланетную подводную лодку

09.02.2018 Lenta.ru 215 0
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Источник: © NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjrn Jnsson

Специалисты НАСА совместно с ученым Вашингтонского университета разработают подводную лодку для исследования углеводородных водоемов на Титане. Субмарину планируют запустить к спутнику Сатурна в течение 20 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи имитировали условия на Титане в криогенной лаборатории, поскольку температура у поверхности небесного тела составляет минус 170-180 градусов Цельсия. В испытательную камеру добавлялась жидкая смесь из метана и этана. В нее погружали небольшой нагревающийся картридж, чтобы понять, как тепло от подводной лодки будет влиять на ее гидродинамические характеристики.

Считается, что тепло, выделяемое машиной, приведет к появлению пузырьков азота, способных помешать маневрированию, съемкам и работе балластных систем, которые закачивают или откачивают забортную жидкость.

Кроме того, ученые разработали специальную видеокамеру и оптическое устройство, названное бороскопом. Оно может работать в экстремальных условиях, включая низкие температуры и высокое давление. В ходе эксперимента также было установлено, что из-за наличия азота в углеводородных водоемах Титана жидкость замерзает при минус 198 градусах Цельсия, это означает низкую вероятность столкновения субмарины с айсбергом.
08.02.2018
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Страны
США
Компании
NASA

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