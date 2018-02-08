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В Оренбургской области прошли боевые стрельбы из крупнокалиберных гаубиц

08.02.2018 Центральный военный округ 239 0
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Мста-С
Самоходные гаубицы «Мста-С».
Источник: ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа провели дневные и ночные боевые стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» на Тоцком полигоне в Оренбургской области.


Стрельба велась с закрытых огневых позиций по мишеням, имитировавшим боевую технику и фортификационные сооружения условного противника, на расстояниях до 20 км.

В артиллерийских стрельбах приняли участия более 500 человек. Военнослужащие также выполнили стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», тяжелых минометов «Тюльпан», возимых 120-мм минометов «Сани».
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С4 Тюльпан
Град РСЗО
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ

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