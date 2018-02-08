В Оренбургской области прошли боевые стрельбы из крупнокалиберных гаубиц



Самоходные гаубицы «Мста-С».

Источник: ЦВО Самоходные гаубицы «Мста-С».Источник: ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа провели дневные и ночные боевые стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций по мишеням, имитировавшим боевую технику и фортификационные сооружения условного противника, на расстояниях до 20 км.

В артиллерийских стрельбах приняли участия более 500 человек. Военнослужащие также выполнили стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», тяжелых минометов «Тюльпан», возимых 120-мм минометов «Сани».