В Минобороны оценили боевое применение Су-35 в Сирии
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Самолет СУ-35.
Источник: © Фото : ПАО "Компания "Сухой"
Истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии, исправность самолетов была всегда выше 80%, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее", - сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина" (КнААЗ).
"Большее спасибо нашим заводчанам, они всегда откликались на наши просьбы, постоянная бригада была на Хмеймиме, поэтому исправность самолетов Су-35 в Сирии была всегда выше 80%", - заявил замглавы ведомства.
"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина" (КнААЗ) - филиал компании "Сухой", входит в ОАК. Занимается серийным изготовлением Су-35, модернизацией Су-27 и работает над проектом ПАК ФА.
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08.02.2018
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Враг
8320
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№1
09.02.2018 11:27
80% и это в Сирии, где условия созданы наилучшие да и самолёты все новые. Как обстоят дела по России в целом?
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GaL
38
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№2
09.02.2018 12:14
Цитата, q
На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта
сам себя не похвалишь никто не похвалит...
интересно какие могут быть отзывы у летчиков су-35 по результатам сирийского конфликта?)
ладно бы еще летчиков су-25 и су-24...Но как такое можно заявлять про истребитель,который предназначен для завоевания господства в воздухе?
он что там участвовал в воздушных боях с авиацией противника? насколько помню у игил и проч боевиков с ВВС несколько туговато)))
может я что то пропустил и су-35 посбивал американские самолеты,летающие в Сирии как у себя дома?
то есть сопроводив бомберы в воздушном пространстве Сирии(где у врага нет ни пво и авиации от слова совсем) и на этом основании заявлять что су-35 в воздухе нет равных..ну это мягко говоря странно))
p/s а может Борисов имел ввиду акробатические кульбиты на всяких авиашоу?) это бы многое прояснило..
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