В Минобороны оценили боевое применение Су-35 в Сирии

GaL 38

№2 09.02.2018 12:14 Цитата, q На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта

сам себя не похвалишь никто не похвалит...



интересно какие могут быть отзывы у летчиков су-35 по результатам сирийского конфликта?)

ладно бы еще летчиков су-25 и су-24...Но как такое можно заявлять про истребитель,который предназначен для завоевания господства в воздухе?



он что там участвовал в воздушных боях с авиацией противника? насколько помню у игил и проч боевиков с ВВС несколько туговато)))

может я что то пропустил и су-35 посбивал американские самолеты,летающие в Сирии как у себя дома?



то есть сопроводив бомберы в воздушном пространстве Сирии(где у врага нет ни пво и авиации от слова совсем) и на этом основании заявлять что су-35 в воздухе нет равных..ну это мягко говоря странно))



p/s а может Борисов имел ввиду акробатические кульбиты на всяких авиашоу?) это бы многое прояснило.. сам себя не похвалишь никто не похвалит...интересно какие могут быть отзывы у летчиков су-35 по результатам сирийского конфликта?)ладно бы еще летчиков су-25 и су-24...Но как такое можно заявлять про истребитель,который предназначен для завоевания господства в воздухе?он что там участвовал в воздушных боях с авиацией противника? насколько помню у игил и проч боевиков с ВВС несколько туговато)))может я что то пропустил и су-35 посбивал американские самолеты,летающие в Сирии как у себя дома?то есть сопроводив бомберы в воздушном пространстве Сирии(где у врага нет ни пво и авиации от слова совсем) и на этом основании заявлять что су-35 в воздухе нет равных..ну это мягко говоря странно))p/s а может Борисов имел ввиду акробатические кульбиты на всяких авиашоу?) это бы многое прояснило..