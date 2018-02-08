Морская авиация получит роботов-помощников



Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

Беспилотные катера помогут летчикам искать субмарины и спасать потерпевших бедствие

Самолеты и вертолеты морской авиации получат надводных роботов-помощников. Летающие машины с высоты в несколько километров смогут управлять многофункциональными беспилотными катерами. Дроны помогут самолетам и вертолетам искать субмарины противника, досматривать плавательные средства, обнаруживать мины и помогать терпящим бедствие экипажам. По словам экспертов, внедрение надводных беспилотников радикально увеличивает возможности российской противолодочной авиации.

Как рассказали "Известиям" в главкомате Военно-морского флота (ВМФ), принципиальное решение об интеграции беспилотных роботизированных систем уже принято. Сейчас специалисты военного ведомства и промышленности изучают возможность использования безэкипажных катеров совместно с противолодочными самолетами (занимаются поиском и уничтожением субмарин) морской авиации. Уже проведен ряд испытаний. Они подтвердили возможность управлять надводными беспилотниками с борта летательного аппарата.

По данным "Известий", первые испытания связки "самолет - беспилотный катер" были проведены в конце прошлого года на Дальнем Востоке. В ходе эксперимента оператор с борта воздушного судна установил связь с дроном и управлял им.

Сейчас в интересах российского ВМФ разрабатывается несколько вариантов надводных беспилотных аппаратов. Одна из главных задач морских дронов - поиск и осмотр различных плавательных средств. Помимо небольших радиолокационных станций и оптико-электронных систем на борту безэкипажных катеров могут устанавливаться дистанционно-управляемые модули с вооружением. Также эти изделия можно использовать для поиска и спасения терпящих бедствие.

Другой перспективной разработкой стали противоминные беспилотные катера. Они оснащены гидроакустическими комплексами и другими средствами обнаружения "адских машин". Выявив мины, катера могут сообщить их точные координаты и модель либо самостоятельно их обезвредить.

Также на базе противоминного катера разрабатывается система поиска подводных лодок. Дроны могут выставлять специальные гидроакустические буи. Они "слышат" скрывающиеся на глубине субмарины и передают информацию противолодочным кораблям и самолетам.

Как рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков, интеграция летательных и беспилотных надводных аппаратов радикально повышает возможности российской морской авиации.

- Благодаря безэкипажным катерам серьезно увеличиваются возможности обнаружения целей. Фактически один самолет и 2-3 беспилотных катера заменят несколько полноценных боевых кораблей, - отметил Дмитрий Болтенков. - "Беспилотники" смогут обследовать район, следить за судами и кораблями, искать подводные лодки и т.д. Сейчас для каждой из этих задач требуется выделять отдельные суда и корабли.

Работы по интеграции беспилотных робототехнических комплексов и противолодочных самолетов ведутся и в военно-морских силах США. Три года назад Пентагон заказал британской компании BAE Systems создание легкого беспилотного летательного аппарата. Он должен базироваться на борту самолета Р-8 Poseidon. Задача беспилотника - поиск подводных лодок. Также американские ВМС планируют оснастить P-8 легкими надводными дронами. Их цель - поиск надводных целей, а также патрулирование заданных районов.

Сегодня в состав морской авиации России входит шесть противолодочных эскадрилий. Они оснащены самолетами Ил-38, Ту-142, а также уникальными "летающими лодками" - амфибиями Бе-12.

Алексей Рамм, Евгений Дмитриев