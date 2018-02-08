ОДК провела экспериментальные работы по проекту двигателя для российско-китайского дальнемагистрального самолета



Концепция российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929.

Источник: sdelanounas.ru Концепция российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929.Источник: sdelanounas.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" провела расчетно-экспериментальные работы по проекту перспективного двигателя ПД-35, который планируется установить на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR-929, сообщил RNS представитель ОДК.

По его словам, компания уже определила конструктивный облик двигателя, технические и технологические способы реализации проекта, а также сформировала кооперацию предприятий отрасли для разработки и производства двигателя.

В компании также отметили, что разработку двигателя планируется завершить в 2025 году, на данный момент ОДК готовит техническое предложение разработчикам самолета - российской Объединенной авиастроительной корпорации и китайской COMAC.

ПД-35 - гражданский двигатель большой тяги для перспективных дальнемагистральных самолетов. Разработка силовой установки ведется в тесном взаимодействии с китайской корпорацией AECC СAE.

Ранее в сентябре 2017 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что работа над проектом ПД-35 идет в соответствии с запланированным графиком, начало испытаний двигателя намечено на 2022 год, а сертификация силовой установки - на 2027 год.