ОДК провела экспериментальные работы по проекту двигателя для российско-китайского дальнемагистрального самолета
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Концепция российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929.
Источник: sdelanounas.ru
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" провела расчетно-экспериментальные работы по проекту перспективного двигателя ПД-35, который планируется установить на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR-929, сообщил RNS представитель ОДК.
По его словам, компания уже определила конструктивный облик двигателя, технические и технологические способы реализации проекта, а также сформировала кооперацию предприятий отрасли для разработки и производства двигателя.
В компании также отметили, что разработку двигателя планируется завершить в 2025 году, на данный момент ОДК готовит техническое предложение разработчикам самолета - российской Объединенной авиастроительной корпорации и китайской COMAC.
ПД-35 - гражданский двигатель большой тяги для перспективных дальнемагистральных самолетов. Разработка силовой установки ведется в тесном взаимодействии с китайской корпорацией AECC СAE.
Ранее в сентябре 2017 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что работа над проектом ПД-35 идет в соответствии с запланированным графиком, начало испытаний двигателя намечено на 2022 год, а сертификация силовой установки - на 2027 год.
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08.02.2018
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