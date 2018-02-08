ОДК будет использовать 3D-печать при производстве двигателей для дальнемагистральных самолетов
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Объединённая двигателестроительная корпорация".
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) задействует аддитивные технологии при производстве перспективного российского гражданского двигателя большой тяги ПД-35, который планируется установить на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, сообщил RNS представитель компании.
"В проекте ПД-35 планируется использовать перспективные технологии, крупногабаритные и сложнофасонные корпусные детали будут изготовлены с применением аддитивных технологий", - сказал представитель ОДК на выставке Singapore Airshow 2018.
Кроме того, в ОДК отметили, что в ходе производства деталей и узлов перспективного двигателя будут использованы композитные полимерные материалы и жаропрочные сплавы.
Разработку двигателя планируется завершить в 2025 году.
ПД-35 - гражданский двигатель большой тяги для перспективных дальнемагистральных самолетов. Разработка силовой установки ведется в тесном взаимодействии с китайской корпорацией AECC СAE.
В сентябре 2017 года глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что работа над проектом ПД-35 идет в соответствии с запланированным графиком. Начало испытаний двигателя планируется в 2022 году, а сертификация силовой установки намечена на 2027 год.
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08.02.2018
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