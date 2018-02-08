Мотострелки ЦВО в Сибири получили новые станции разведки и обнаружения целей



Разведкомплекс "Соболятник".

Источник: vitalykuzmin.net Разведкомплекс "Соболятник".Источник: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 8 февраля. Новые станции разведки и обнаружения целей 1Л227 "Соболятник-О" поступили по гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области.

Станции, которые отличаются уменьшенными габаритами и малой заметностью при размещении на местности, повысили боевые возможности разведывательных подразделений и увеличили эффективность нанесения ударов при выполнении учебных задач.

Новые системы позволяют определять координаты целей с большой точностью, вести наблюдение на расстоянии до 30 км. "Соболятник" способен одновременно сопровождать до 20 целей, анализировать их параметры и формировать данные для огневого поражения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.