Мотострелки ЦВО в Сибири получили новые станции разведки и обнаружения целей
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Разведкомплекс "Соболятник".
Источник: vitalykuzmin.net
ЦАМТО, 8 февраля. Новые станции разведки и обнаружения целей 1Л227 "Соболятник-О" поступили по гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области.
Станции, которые отличаются уменьшенными габаритами и малой заметностью при размещении на местности, повысили боевые возможности разведывательных подразделений и увеличили эффективность нанесения ударов при выполнении учебных задач.
Новые системы позволяют определять координаты целей с большой точностью, вести наблюдение на расстоянии до 30 км. "Соболятник" способен одновременно сопровождать до 20 целей, анализировать их параметры и формировать данные для огневого поражения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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08.02.2018
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