Президент ГСС: мы продолжаем переговоры по поставкам гражданских самолетов в Египет



Александр Рубцов.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Александр Рубцов.Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Александр Рубцов, президент компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит самолет SSJ-100 и занимается маркетингом самолетов МС-21, рассказал в интервью ТАСС на Singapore Airshow 2018 о том, как компания будет совершенствовать послепродажное обслуживание и когда планирует выйти на прибыль.

— Прежде всего хочется подвести итоги 2017 года и поговорить о планах на 2018 год. С какими результатами, в том числе финансовыми, закончили 2017-й, каковы планы на этот год?

— Мы построили 34 самолета SSJ-100. У нас будет сравнительно небольшой убыток. Выручка составила около 50 млрд рублей.

В 2018 году мы не ставим целью увеличение объемов выпуска продукции, останемся примерно в тех же параметрах. Основная задача — улучшить качество самолетов. Вторая задача заключается в усовершенствовании системы поставок запчастей, увеличении складских мощностей.

— Когда планируете выйти на чистую прибыль, возможно ли это в 2018 году?

— Операционная прибыль компании в 2017 году ожидается в 3,2 раза выше, чем в 2016-м.

Бюджет ГСС на 2018 год на сегодня еще не утвержден в ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. ТАСС) по ряду показателей, но по консервативному сценарию операционную прибыль компании планируется сохранить на уровне ожидаемого показателя 2017 года.

Показатель чистой прибыли, помимо объема реализованных в 2018 году лайнеров, будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от результатов адаптации производством итогов реализации инвестиционной программы за последние пару лет.

Переход на рентабельность ожидается не ранее 2019 или 2020 года. Для достижения рентабельности нам надо выпускать в год порядка 32–34 самолетов.

Основными направлениями деятельности в 2018 году будут: отработка полученных нами требований заказчиков и авиационных властей, повышение эксплуатационной надежности самолета за счет в том числе внедрения сервисных бюллетеней (предписание производителя по техобслуживанию самолетов — прим. ТАСС).

— Как в ближайшие два-три года планируется увеличить налет на SSJ-100 "Аэрофлота"?

— Вы знаете, мне этот вопрос задавал руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. У него задача — увеличить налет на летний сезон. Сейчас налет составляет три с половиной часа в сутки.

Чтобы машина была эффективной, она должна летать на уровне восьми часов в сутки. Я думаю, резкий скачок по увеличению налета SSJ-100 случится в ближайшие несколько лет.

Мы планируем провести кампанию по улучшению послепродажного обслуживания, в том числе в два раза увеличить объем складов запасных частей. Кроме того, на этот год запланированы инвестиции около 700 млн рублей на обеспечение достаточного количества расходных материалов.

— Как сейчас идет процесс трансформации ОАК, в том числе формирование дивизиона гражданской авиации? Что уже сделано и что еще только предстоит?

— Пока у нас объединяются две функции: продаж и послепродажного обслуживания. Многие специалисты работают сейчас и в "Иркуте", и в "Гражданских самолетах Сухого", например вице-президент по продажам Кирилл Будаев. В том числе сотрудники SuperJet International, которые занимаются продвижением наших самолетов на западном рынке, также занимаются и маркетингом обоих самолетов (SSJ-100 и МС-21 — прим. ТАСС).

— Кстати, о МС-21 — "Аэрофлот" недавно подписал контракт на 50 самолетов МС-21 со сроком поставки в 2020 году. Изначально поставки планировались в конце 2018 года. С чем связан перенос сроков?

— У нас, как у всякой авиационной программы, были сложности и задержки.

Сейчас по плану первые серийные самолеты должны быть выпущены в конце 2019 года.

Недавно у нас проходило совещание, было принято решение, что стартовыми заказчиками МС-21 будут три компании: "ИрАэро", Red Wings, "Аэрофлот".

— Хотелось бы уточнить по поводу контрактов. Сейчас идет процесс возобновления авиасообщения с Египтом. Президент ОАК Юрий Слюсарь говорил, что контракт по SSJ-100 и МС-21 увязан с этим процессом. Возобновились ли переговоры?

— Мы продолжаем переговорный процесс. Когда он приведет к результату, я вам сейчас сказать не могу. Во всяком случае продвигать мы там самолеты точно будем. У египтян больше интереса к самолетам типа МС-21.

— Какого объема заказов в 2018 году ожидаете?

— Мы хотим поддерживать темп выпуска самолетов на уровне 30 машин в год, возможно, чуть больше.

Соответственно, портфель заказов, который мы должны сформировывать, должен давать возможность на два года вперед планировать наше производство.

Мы ставим задачу сформировать такой портфель заказов в 2018 году, который должен обеспечивать объемы выпуска в этих пределах в ближайшие два года.

— То есть 60 самолетов или чуть больше?

— Задача такая стоит.

— Остается ли у вас в плане подписание с InterJet контракта еще на десять самолетов?

— Я считаю, что по Мексике у нас сложился достаточно объемный контракт на 30 машин. Я не думаю, что у авиакомпании InterJet сейчас есть экономическая потребность в дополнительном количестве самолетов: те, которые летают, летают достаточно интенсивно. Нужно, чтобы уже законтрактованные машины были в полном объеме поставлены.

— По поводу новой модификации SSJ-100 с законцовками крыла: они ставятся преимущественно из-за требований CityJet, чтобы компания реализовала опцион на 16 машин?

— Мы работаем над совершенствованием программы SSJ-100 для расширения рынков, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания его конкурентоспособности. Внедрение законцовок — часть этой программы.

Поэтому улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ-100 на региональной сети аэродромов, а также в условиях жаркого климата и высокогорья.

CityJet внимательно следит за ситуацией с сертификацией этого самолета. У них была задача — летать на этих самолетах в London City Airport (обслуживает в основном крупных бизнесменов, находится практически в центре Лондона — прим. ТАСС).

Надеюсь, к концу года мы закончим работу по сертификации этой версии, а с 2019-го можем начинать изготавливать на конвейере законцовки и оснащать ими самолет, который уже находится в эксплуатации. Это можно будет сделать в виде опции — заказать их на летающий парк и на новые машины, поэтому это вопрос к CityJet, принято ли решение, будут ли они летать в London City.

— По поводу опциона CityJet на 16 самолетов — понятно, когда планируют реализовать?

— Когда дело дойдет до сделки, мы вам об этом объявим. Пока, во всяком случае, у нас есть задача — хорошо отлетать этот летний сезон.

Дело в том, что у нас периодически появляются запросы от других европейских компаний взять самолеты в "мокрый" лизинг (сразу с экипажем и налаженной системой обслуживания — прим. ТАСС).

Как я уже сказал, задача номер один, которую мы себе ставим на этот год, — поддержка эксплуатации.

Объективности ради нужно сказать, что есть вопросы по этой части, поэтому расширение продаж на рынках Европы и Азии возможно при том, что мы действительно сможем качественно улучшить работу наших служб по поддержке заказчиков.

Потому что интерес к самолету есть, мы это видим, но важно, чтобы он летал больше.

— От каких европейских компаний есть запрос на "мокрый" лизинг?

— Эта компания находится в списке топовых европейских компаний.

Но мы пока ведем работу по тому, чтобы научить самолет летать восемь часов в сутки.

Рваться в бой и потом получить негативный результат нам бы не хотелось.

— Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что итальянские компании заинтересованы в сборке запчастей для SSJ-100.

— Обсуждалась идея с заместителем Мантурова, господином Бочаровым, и мэром Венеции о создании технопарка на территории города, где можно было бы делать компоненты, запчасти для SSJ-100.

По просьбе итальянской стороны мы передали набор расходных материалов, компонентов, которые нам остро необходимы, чтобы они посмотрели, что могут сделать.

Интерес с их стороны есть: это рабочие места и налоги.

Я считаю, надо обязательно посмотреть, какие там есть возможности по производству, особенно это касается наших расходных материалов.

— О какой-то возможной дате начала выпуска комплектующих идет речь?

— У нас и так сейчас в самолетах — итальянские интерьеры: производятся в Европе, устанавливаются в Венеции.

Что касается других компонентов, я сказал, что мы начинаем эту работу с расходных материалов простейших, но очень нужных, а дальше посмотрим.

— Что касается уменьшенной версии SSJ-100 с вместимостью 75 пассажиров вместо 98 в базовой версии. В каком году будет создан самолет?

— У нас задача — за четыре года сделать эту машину. То есть выйти на рынок планируем ориентировочно в 2022 году.

Беседовала Мария Амирджанян