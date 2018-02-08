Президент ГСС: мы продолжаем переговоры по поставкам гражданских самолетов в Египет
|
|
Александр Рубцов.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
Александр Рубцов, президент компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит самолет SSJ-100 и занимается маркетингом самолетов МС-21, рассказал в интервью ТАСС на Singapore Airshow 2018 о том, как компания будет совершенствовать послепродажное обслуживание и когда планирует выйти на прибыль.
— Прежде всего хочется подвести итоги 2017 года и поговорить о планах на 2018 год. С какими результатами, в том числе финансовыми, закончили 2017-й, каковы планы на этот год?
— Мы построили 34 самолета SSJ-100. У нас будет сравнительно небольшой убыток. Выручка составила около 50 млрд рублей.
В 2018 году мы не ставим целью увеличение объемов выпуска продукции, останемся примерно в тех же параметрах. Основная задача — улучшить качество самолетов. Вторая задача заключается в усовершенствовании системы поставок запчастей, увеличении складских мощностей.
— Когда планируете выйти на чистую прибыль, возможно ли это в 2018 году?
— Операционная прибыль компании в 2017 году ожидается в 3,2 раза выше, чем в 2016-м.
Бюджет ГСС на 2018 год на сегодня еще не утвержден в ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. ТАСС) по ряду показателей, но по консервативному сценарию операционную прибыль компании планируется сохранить на уровне ожидаемого показателя 2017 года.
Показатель чистой прибыли, помимо объема реализованных в 2018 году лайнеров, будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от результатов адаптации производством итогов реализации инвестиционной программы за последние пару лет.
Переход на рентабельность ожидается не ранее 2019 или 2020 года. Для достижения рентабельности нам надо выпускать в год порядка 32–34 самолетов.
Основными направлениями деятельности в 2018 году будут: отработка полученных нами требований заказчиков и авиационных властей, повышение эксплуатационной надежности самолета за счет в том числе внедрения сервисных бюллетеней (предписание производителя по техобслуживанию самолетов — прим. ТАСС).
— Как в ближайшие два-три года планируется увеличить налет на SSJ-100 "Аэрофлота"?
— Вы знаете, мне этот вопрос задавал руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. У него задача — увеличить налет на летний сезон. Сейчас налет составляет три с половиной часа в сутки.
Чтобы машина была эффективной, она должна летать на уровне восьми часов в сутки. Я думаю, резкий скачок по увеличению налета SSJ-100 случится в ближайшие несколько лет.
Мы планируем провести кампанию по улучшению послепродажного обслуживания, в том числе в два раза увеличить объем складов запасных частей. Кроме того, на этот год запланированы инвестиции около 700 млн рублей на обеспечение достаточного количества расходных материалов.
— Как сейчас идет процесс трансформации ОАК, в том числе формирование дивизиона гражданской авиации? Что уже сделано и что еще только предстоит?
— Пока у нас объединяются две функции: продаж и послепродажного обслуживания. Многие специалисты работают сейчас и в "Иркуте", и в "Гражданских самолетах Сухого", например вице-президент по продажам Кирилл Будаев. В том числе сотрудники SuperJet International, которые занимаются продвижением наших самолетов на западном рынке, также занимаются и маркетингом обоих самолетов (SSJ-100 и МС-21 — прим. ТАСС).
— Кстати, о МС-21 — "Аэрофлот" недавно подписал контракт на 50 самолетов МС-21 со сроком поставки в 2020 году. Изначально поставки планировались в конце 2018 года. С чем связан перенос сроков?
— У нас, как у всякой авиационной программы, были сложности и задержки.
Сейчас по плану первые серийные самолеты должны быть выпущены в конце 2019 года.
Недавно у нас проходило совещание, было принято решение, что стартовыми заказчиками МС-21 будут три компании: "ИрАэро", Red Wings, "Аэрофлот".
— Хотелось бы уточнить по поводу контрактов. Сейчас идет процесс возобновления авиасообщения с Египтом. Президент ОАК Юрий Слюсарь говорил, что контракт по SSJ-100 и МС-21 увязан с этим процессом. Возобновились ли переговоры?
— Мы продолжаем переговорный процесс. Когда он приведет к результату, я вам сейчас сказать не могу. Во всяком случае продвигать мы там самолеты точно будем. У египтян больше интереса к самолетам типа МС-21.
— Какого объема заказов в 2018 году ожидаете?
— Мы хотим поддерживать темп выпуска самолетов на уровне 30 машин в год, возможно, чуть больше.
Соответственно, портфель заказов, который мы должны сформировывать, должен давать возможность на два года вперед планировать наше производство.
Мы ставим задачу сформировать такой портфель заказов в 2018 году, который должен обеспечивать объемы выпуска в этих пределах в ближайшие два года.
— То есть 60 самолетов или чуть больше?
— Задача такая стоит.
— Остается ли у вас в плане подписание с InterJet контракта еще на десять самолетов?
— Я считаю, что по Мексике у нас сложился достаточно объемный контракт на 30 машин. Я не думаю, что у авиакомпании InterJet сейчас есть экономическая потребность в дополнительном количестве самолетов: те, которые летают, летают достаточно интенсивно. Нужно, чтобы уже законтрактованные машины были в полном объеме поставлены.
— По поводу новой модификации SSJ-100 с законцовками крыла: они ставятся преимущественно из-за требований CityJet, чтобы компания реализовала опцион на 16 машин?
— Мы работаем над совершенствованием программы SSJ-100 для расширения рынков, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания его конкурентоспособности. Внедрение законцовок — часть этой программы.
Поэтому улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ-100 на региональной сети аэродромов, а также в условиях жаркого климата и высокогорья.
CityJet внимательно следит за ситуацией с сертификацией этого самолета. У них была задача — летать на этих самолетах в London City Airport (обслуживает в основном крупных бизнесменов, находится практически в центре Лондона — прим. ТАСС).
Надеюсь, к концу года мы закончим работу по сертификации этой версии, а с 2019-го можем начинать изготавливать на конвейере законцовки и оснащать ими самолет, который уже находится в эксплуатации. Это можно будет сделать в виде опции — заказать их на летающий парк и на новые машины, поэтому это вопрос к CityJet, принято ли решение, будут ли они летать в London City.
— По поводу опциона CityJet на 16 самолетов — понятно, когда планируют реализовать?
— Когда дело дойдет до сделки, мы вам об этом объявим. Пока, во всяком случае, у нас есть задача — хорошо отлетать этот летний сезон.
Дело в том, что у нас периодически появляются запросы от других европейских компаний взять самолеты в "мокрый" лизинг (сразу с экипажем и налаженной системой обслуживания — прим. ТАСС).
Как я уже сказал, задача номер один, которую мы себе ставим на этот год, — поддержка эксплуатации.
Объективности ради нужно сказать, что есть вопросы по этой части, поэтому расширение продаж на рынках Европы и Азии возможно при том, что мы действительно сможем качественно улучшить работу наших служб по поддержке заказчиков.
Потому что интерес к самолету есть, мы это видим, но важно, чтобы он летал больше.
— От каких европейских компаний есть запрос на "мокрый" лизинг?
— Эта компания находится в списке топовых европейских компаний.
Но мы пока ведем работу по тому, чтобы научить самолет летать восемь часов в сутки.
Рваться в бой и потом получить негативный результат нам бы не хотелось.
— Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что итальянские компании заинтересованы в сборке запчастей для SSJ-100.
— Обсуждалась идея с заместителем Мантурова, господином Бочаровым, и мэром Венеции о создании технопарка на территории города, где можно было бы делать компоненты, запчасти для SSJ-100.
По просьбе итальянской стороны мы передали набор расходных материалов, компонентов, которые нам остро необходимы, чтобы они посмотрели, что могут сделать.
Интерес с их стороны есть: это рабочие места и налоги.
Я считаю, надо обязательно посмотреть, какие там есть возможности по производству, особенно это касается наших расходных материалов.
— О какой-то возможной дате начала выпуска комплектующих идет речь?
— У нас и так сейчас в самолетах — итальянские интерьеры: производятся в Европе, устанавливаются в Венеции.
Что касается других компонентов, я сказал, что мы начинаем эту работу с расходных материалов простейших, но очень нужных, а дальше посмотрим.
— Что касается уменьшенной версии SSJ-100 с вместимостью 75 пассажиров вместо 98 в базовой версии. В каком году будет создан самолет?
— У нас задача — за четыре года сделать эту машину. То есть выйти на рынок планируем ориентировочно в 2022 году.
Беседовала Мария Амирджанян
|
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.03.2011 Авиационная промышленность РФ - итоги и планы. Часть 3
31.08.2017 Все крылья в одну корзину
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
18.11.2013 Бумажные крылья России
01.09.2017 Эксперт: реформа в российской авиаотрасли будет "неплохим делом"
22.06.2017 Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
15.03.2017 Игра на вылет