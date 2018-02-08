ВВС Болгарии разберут один С-27J "Спартан" на запчасти



Военно-транспортный самолет С-27J Spartan. Источник: Airliners.net. Военно-транспортный самолет С-27J Spartan. Источник: Airliners.net.

ЦАМТО, 8 февраля. Как сообщил министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, инцидент, в ходе которого 19 января получил повреждение последний пригодный к полетам самолет С-27J "Спартан" ВВС страны, произошел из-за ошибки пилота.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, до принятия решения о ремонте самолета он будет использоваться в качестве источника запасных частей для двух оставшихся C-27J, эксплуатация которых была прекращена в марте 2017 года после истечения срока действия соглашения о техническом обслуживании с группой Leonardo.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении 16-ой транспортной авиагруппы ВВС Болгарии имеются три C-27J "Спартан", которые были приобретены в 2006 году и поставлены в течение 2007-2011 гг.

Срок действия подписанного Министерством обороны с группой Leonardo пятилетнего соглашения на техническую поддержку самолетов "Спартан" истек в марте 2017 года. Средств на его продление не нашлось в оборонных бюджетах на 2017 и 2018 гг. В настоящее время стороны продолжают переговоры.