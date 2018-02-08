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Уничтожение беспилотника модулем "Арбалет" показали на видео

09.02.2018 Российская газета 818 0
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Боевой модуль "Арбалет-ДМ"
Боевой модуль "Арбалет-ДМ".
Источник: rg.ru

Уничтожение беспилотника новейшим управляемым модулем "Арбалет-ДМ", установленным на бронеавтомобиле "Тигр", показали на видео. Ролик опубликован пресс-службой Южного военного округа.

Как сообщили "РГ" в военном ведомстве, видеосъемка прошла на Ставрополье во время тактико-специального учения по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов условного противника. На кадрах видео показана работа приборов обнаружения летящего беспилотника.



Комплекс обнаруживает и распознает типовую цель при "узком" поле зрения на дальности не менее 2,5 тысячи метров. Производится идентификация объекта - квадракоптер. Такие дроны, кстати, в последнее время активно используют террористы на Ближнем Востоке. После этого группа спецназа приступает к уничтожению цели.

Наведение модуля "Арбалет-ДМ" с пулеметом "Корд" производилось оператором машины с помощью тепловизионной видеокамеры. Огонь велся с дистанции 1500 метров. Для уничтожения дрона потребовалась всего одна лента с 12,7-миллиметровыми патронами.

Впрочем, управление боевым модулем может также осуществляться при помощи выносного пульта. Он оснащается крупным жидкокристаллическим экраном, на который выводится сигнал с телекамеры или тепловизора, а также иные данные.


Николай Грищенко
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Продукция
Арбалет РЛК
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