Легендарный ДШК стал королем пулеметов на Ближнем Востоке



Пулемет ДШК в Сирии.

Источник: Илья Питалев / РИА Новости Пулемет ДШК в Сирии.Источник: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе войны с террористами вооруженные силы Сирии и Ирака применяют несколько образцов 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов. Наряду с новейшим российским "Кордом" встречаются китайские W-85 и американские Браунинг M2. Однако самым распространенным остается советский ДШК.

Dushka mounted NPU security-truck. pic.twitter.com/98GMMXrzca

- Robbie (@RobPutrus) 30 января 2018 г.

Это легендарное оружие было принято на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии еще в 1930-е годы и успешно прошло всю Великую Отечественную войну. Тактико-технические характеристики до сих пор вызывают уважение. Прицельная дальность составляет 3,5 километра, скорострельность - до 600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули - 840-860 метров в секунду.

На Ближний Восток ДШК попали в 1950-е годы, когда СССР стал сотрудничать с арабскими странами. С тех пор они применялись во всех вооруженных конфликтах и войнах, полыхавших в данном регионе, нередко воюя по обе стороны фронта. Например, захваченные в качестве трофеев они использовались в армии обороны Израиля или в сражавшихся друг с другом ливанских группировках.

За свои поражающие способности, надежность и неприхотливость военнослужащие с любовью и почтением называют советский пулемет "Душкой" (Dushka).

В настоящее время ДШК можно увидеть на бронемашинах американского производства М113 и "Хамви", на бывших советских танках Т-55, Т-62, китайских Тип 69 и английских "Чифтен". Сейчас ими вооружают бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", многочисленные гантраки всевозможных видов. Несмотря на почтенный возраст, разработка Дегтярева и Шпагина на пенсию уходить не собирается.

Алексей Брусилов