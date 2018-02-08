"Мотовилихинские заводы" будут обеспечены военными заказами до 2027 года



Реактивная система залпового огня 9К515 "Торнадо-C".

Источник: https://aftershock.news/ Реактивная система залпового огня 9К515 "Торнадо-C".Источник: https://aftershock.news/

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов уточнил, что вопросы финансового восстановления предприятия будут решаться совместно с госкорпорацией "Ростех"

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. "Мотовилихинские заводы" будут загружены военными заказами на период до 2027 года. Об этом сообщил посетивший предприятие замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Безусловно, загрузим предприятие до 2027 года нужной для нас продукцией. Как вы знаете, ракетные системы залпового огня - это наиболее грозное оружие. Тем более, что "Сплав" (основной разработчик РСЗО) закончил работу по новым образцам - это "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики. Нас все это устраивает, планы у нас большие", - сказал замминистра.

Он также отметил, что "Мотовилиху" необходимо оздоровить, она находится на первой стадии процедуры банкротства. Борисов уточнил, что вопросы финансового восстановления предприятия будут решаться совместно с госкорпорацией "Ростех".

ПАО "Мотовилихинские заводы" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С". В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания.