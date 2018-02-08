Сирия: советская "Фактория" превратила в головешки очередной М60

vestnik-rm.ru

Курдские ополченцы продолжают безжалостно избивать бронетанковые подразделения армии Турции. В Сети появилось очередное видео, где запечатлено попадание ПТУР в открыто стоящий танк, который, по всей видимости, является модификацией американского основного боевого М60.

Оператор противотанкового комплекса уже в привычной для курдов манере направил реактивный снаряд в слабую бортовую часть бронемашины. В результате меткого попадания в танке воспламенился боекомплект. Если за броней находился экипаж, то шансов выжить у него практически не было.

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По мнению военных экспертов, против "Паттона", скорей всего, был применен старый советский противотанковый комплекс "Фактория", который является модификацией ПТРК второго поколения "Фагот". Данное оружие достаточно распространенно у курдских формирований.

Еще одним кандидатом на данную "победу" является ПТУР комплекса "Конкурс".

Специалистов удивляет, что турецким танкистам никак не удается выработать эффективную тактику применения своей техники. Они с упорством, достойным лучшего применения, повторяют одни и те же ошибки. Поэтому у наблюдателей возникают серьезные сомнения в профессионализме турецких военных, участвующих в данной операции.

vestnik-rm.ru

У нас традиционно критикуют турецкие "Леопарды -2А4", модификации М60, однако дело не в технике. Действительно, эти бронемашины являются устаревшими, но при правильном применении эта танки времен "холодной войны" могли бы проявить себя очень достойно.

Лев Романов