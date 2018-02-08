Сирия: советская "Фактория" превратила в головешки очередной М60
|
|
vestnik-rm.ru
Курдские ополченцы продолжают безжалостно избивать бронетанковые подразделения армии Турции. В Сети появилось очередное видео, где запечатлено попадание ПТУР в открыто стоящий танк, который, по всей видимости, является модификацией американского основного боевого М60.
Оператор противотанкового комплекса уже в привычной для курдов манере направил реактивный снаряд в слабую бортовую часть бронемашины. В результате меткого попадания в танке воспламенился боекомплект. Если за броней находился экипаж, то шансов выжить у него практически не было.
vestnik-rm.ru
По мнению военных экспертов, против "Паттона", скорей всего, был применен старый советский противотанковый комплекс "Фактория", который является модификацией ПТРК второго поколения "Фагот". Данное оружие достаточно распространенно у курдских формирований.
Еще одним кандидатом на данную "победу" является ПТУР комплекса "Конкурс".
Специалистов удивляет, что турецким танкистам никак не удается выработать эффективную тактику применения своей техники. Они с упорством, достойным лучшего применения, повторяют одни и те же ошибки. Поэтому у наблюдателей возникают серьезные сомнения в профессионализме турецких военных, участвующих в данной операции.
vestnik-rm.ru
У нас традиционно критикуют турецкие "Леопарды -2А4", модификации М60, однако дело не в технике. Действительно, эти бронемашины являются устаревшими, но при правильном применении эта танки времен "холодной войны" могли бы проявить себя очень достойно.
Лев Романов
|
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.10.2017 Братушки джихадистов
06.10.2017 Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
07.06.2016 Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
05.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть II
03.03.2015 Словацкая турель для бронированных машин LMV
01.09.2014 Причины несовершенства отечественных ПТУР
24.02.2014 Обновленный ПТРК "Конкурс-М" выигрывает у всех аналогов средней дальности
24.06.2013 Эксперты объяснили появление российских ПТРК у сирийских боевиков