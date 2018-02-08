Минобороны: США в Сирии не борются с ИГ, а захватывают "экономические активы"



Источник: © AP Photo/Susannah George Источник: © AP Photo/Susannah George

В российском ведомстве отметили, что ополченцы в Сирии попали под обстрел из-за несогласованных с Россией действий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Инцидент с обстрелом ополченцев показал, что США на территории Сирии не борются с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), а захватывают "экономические активы" страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике", - сказали в ведомстве.

Несогласованные действия

Сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор под обстрел, в том числе вертолетов коалиции во главе с США, из-за несогласованных с военными РФ действий. По данным ведомства, 7 февраля для уничтожения бандгруппы террористов, обстреливающей посты правительственных войск, "одним из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводились разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба (в 17 км юго- восточнее населенного пункта Сальхиях)".

Ополченцы подверглись "внезапному обстрелу из минометов и РСЗО [реактивных систем залпового огня], после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", отметили в ведомстве. "В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев", - сказали в Минобороны.

"Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев. Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что после происшествия были проведены переговоры российского командования на авиабазе Хмеймим с представителями штаба сил международной коалиции. "После переговоров американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил (также известны как "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) и военнослужащих США", - сказали в Минобороны.

Обстрелы постов сирийских правительственных войск, отмечают в ведомстве, в районе населенных пунктов Мазлум, Эт-Табия и Хшшам провинции Дейр-эз-Зор участились в течение последних дней. По данным радиоперехватов было установлено, что обстрелы сирийских военных осуществлялись боевиками одной из "спящих" ячеек" ИГ.

Сообщения об ударе

Ранее в СМИ сообщалось, что отряды народного ополчения, ведущие на стороне сирийской армии боевые действия против банд "Исламского государства" к северу от Дейр-эз-Зора, подверглись ударам ВВС коалиции под эгидой США. Тогда отмечалось, что атака была проведена ранним утром на фронте между населенными пунктами Хашшам и Эт-Табия. СМИ сообщили о десятках убитых и раненых.