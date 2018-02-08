Главком ВКС оценил вклад летчика Филипова в борьбу с терроризмом
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Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин заявил на траурном митинге памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, что подвиг пилота навсегда останется в истории российской авиации.
Суровикин отметил, что Филипов "самоотверженно боролся с международным терроризмом, защищал покой мирных граждан, защищал от террористов свою страну, свой народ и свою семью".
"Твой подвиг навсегда останется в истории авиации России, Роман", - отметил он.
Также выступивший на митинге статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков отметил, что "Роман был хорошим гражданином, человеком, хорошим летчиком с большими перспективами".
"Глубоко убежден, что его именем будут называть улицы, школы, самолеты. Он и его родные будут в нашей семье", - сказал он.
Сослуживец погибшего летчика заместитель командира 18-го гвардейского штурмового авиационного полка подполковника Максим Полторак заявил, что Филипов был "настоящим воздушным асом, примером для сослуживцев".
"Мы всегда радовались его успехам. Память о нашем друге сохранится в наших сердцах", - сказал он.
После панихиды в Доме офицеров в Северном военном городке Воронежа Романа Филипова похоронят на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище города.
Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" штурмовик Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.
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08.02.2018
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