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Главком ВКС оценил вклад летчика Филипова в борьбу с терроризмом

09.02.2018 РИА Новости 149 0
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Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин заявил на траурном митинге памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, что подвиг пилота навсегда останется в истории российской авиации.

Суровикин отметил, что Филипов "самоотверженно боролся с международным терроризмом, защищал покой мирных граждан, защищал от террористов свою страну, свой народ и свою семью".

"Твой подвиг навсегда останется в истории авиации России, Роман", - отметил он.

Также выступивший на митинге статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков отметил, что "Роман был хорошим гражданином, человеком, хорошим летчиком с большими перспективами".

"Глубоко убежден, что его именем будут называть улицы, школы, самолеты. Он и его родные будут в нашей семье", - сказал он.

Сослуживец погибшего летчика заместитель командира 18-го гвардейского штурмового авиационного полка подполковника Максим Полторак заявил, что Филипов был "настоящим воздушным асом, примером для сослуживцев".

"Мы всегда радовались его успехам. Память о нашем друге сохранится в наших сердцах", - сказал он.

После панихиды в Доме офицеров в Северном военном городке Воронежа Романа Филипова похоронят на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище города.

Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" штурмовик Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

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08.02.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-25
Компании
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