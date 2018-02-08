Командующий ВДВ рассказал об оснащении десантников



Генерал-полковник Андрей Сердюков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости Генерал-полковник Андрей Сердюков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости

УГРА (Смоленская обл.), 8 фев - РИА Новости. Российские десантники в настоящее время оснащены самым современным оружием и готовы выполнить любую задачу, заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Пусть в мире все видят, что нам по плечу самые дальние задачи", - сказал он в четверг на митинге в связи с отмечаемой в эти дни 76-й годовщиной Вяземской воздушно-десантной операции.

Командующий констатировал, что "сегодня ВДВ находятся на подъеме, они оснащаются самым современным оружием".

Во вторник командующий принял участие в церемонии передачи батальонного комплекта боевых машин десанта БМД-4М в 104-й десантно-штурмовой полк легендарной Псковской десантно-штурмовой дивизии.