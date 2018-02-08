Стоимость покупки Швецией ЗРК "Пэтриот" может существенно возрасти



Американский ЗРК "Пэтриот".

Источник: © flickr.com, Seth Schubert Американский ЗРК "Пэтриот".Источник: © flickr.com, Seth Schubert

ЦАМТО, 8 февраля. По данным шведских СМИ, стоимость планируемой к закупке ВС Швеции американской системы ПВО "Пэтриот" может составить до 25 млрд. шведских крон вместо планировавшейся ранее суммы в 10 млрд. шведских крон (1,2 млрд. долл.).

Как сообщил Swedish Public Service Radio офицер по планированию программ противовоздушной обороны Агентства по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) Йоаким Левин, FMV обратилось к американской стороне с просьбой предоставить полный перечень оборудования для получения максимально возможной информации для определения окончательной комплектации комплексов. Это позволит оценить стоимость отдельных компонентов, а также потенциальные затраты и спланировать выделение средств для покупки части оборудования в перспективе без необходимости получения нового разрешения конгресса США.

Когда осенью прошлого года было решено, что Швеция проведет переговоры о покупке ЗРК "Пэтриот" в качестве новой системы противовоздушной обороны, считалось, что стоимость поставки четырех батарей с РЛС и пусковыми установками составит чуть более 10 млрд. шведских крон.

Судя по направленному Швецией запросу, который может быть одобрен Конгрессом США в ближайшее время, планируется закупить, в том числе, 200 ракет PAC-3, которые должны обеспечить перехват ОТР "Искандер", и 100 более дешевых ракет.

По данным FMV, стоимость такого количества ракет оценивается в 15 млрд. шведских крон. Поэтому на первом этапе Швеция намерена закупить меньшее количество перехватчиков, чтобы не "раздувать" стоимость базового комплекта, а оставшиеся боеприпасы приобрести позднее.

Й.Левин полагает, что цена базового контракта не столь значительно превысит 10 млрд. шведских крон, однако вопрос с ракетами пока остается открытым.

По его мнению, покупка ЗРК без достаточного количества ракет бессмысленна, но, с другой стороны, для начала подготовки войск требуется небольшая партия. Так, если, например, Швеция закупит 150 ракет, общая стоимость может составить 17-18 млрд. шведских крон.

Еще одним из вариантов снижения стоимости является покупка для двух батарей не четырех, а трех пусковых установок.

Критики приобретения американского комплекса полагают, что стоимость франко-итальянской системы SAMP-T будет ниже "Пэтриот" при сравнимых характеристиках. Агентство FMV подтвердило, что стоимость базовой конфигурации европейского комплекса с четырьмя батареями и соответствующим комплектом ракет оценивается в сумму около 8,5 млрд. шведских крон. Однако, по мнению FMV, с учетом потенциальных угроз "Пэтриот" обеспечит большую эффективность защиты от потенциальных угроз в сочетании с истребителями "Грипен" и ранее приобретенными средствами ПВО.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швеции 7 ноября 2017 года уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) направить США письмо с запросом и приступить к предварительным переговорам о приобретении ЗРК "Пэтриот".

Как ожидается, на запрос FMV американская сторона представит подробное предложение по поставке системы в рамках программы "Иностранные военные продажи". Целью начатой процедуры переговоров с американской стороной является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года. Основанием для принятия решения о проведении переговоров является соглашение в сфере обороны, подписанное 16 августа 2017 года правящими шведскими партиями: Партией центра и Умеренной коалиционной партией.