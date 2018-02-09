Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"



Учебно-боевой пуск МБР "Тополь".

Источник: © Андрей Смирнов/ТАСС Учебно-боевой пуск МБР "Тополь".Источник: © Андрей Смирнов/ТАСС

35 лет назад состоялся первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2ПМ. ТАСС — об истории появления и возможностях этого мобильного ракетного комплекса стратегического назначения

8 февраля 1983 года с испытательного военного полигона Плесецк был произведен первый успешный запуск советской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РТ-2ПМ (15Ж58) мобильного грунтового ракетного комплекса РС-12М "Тополь". При этом это был второй пуск — первый прошел 27 октября 1982-го с полигона Капустин Яр и оказался неудачным.

Кстати, первые три запуска проводились из переоборудованной шахты, четвертый (10 августа 1983 года) — с самоходной пусковой установки. Всего было 17 испытательных запусков "Тополя", лишь четыре из них неудачные. В 1985 году комплекс заступил на боевое дежурство. На Западе ракета получила обозначение SS-25 "Sickle", что в переводе означает "Серп".

В настоящее время в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России предположительно находится 37 развернутых подвижных грунтовых комплексов. Идет процесс снятия их с вооружения в связи с истечением сроков службы. Планируется, что все ракеты будут выведены из состава РВСН в 2021 году.

Ответный удар

Разработка твердотопливной ракеты нового поколения велась в Московском институте теплотехники с 1975 года. Этот НИИ специализировался на твердотопливных ракетах мобильного базирования — именно здесь ранее были созданы комплексы РТ-2С "Темп-2С" и РСД-10 "Пионер" (SS-20). Руководил проектом генеральный конструктор Александр Надирадзе. После его смерти в 1987 году работа была продолжена под руководством Бориса Лагутина.

Официальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров о разработке "Тополя" вышло 19 июля 1977 года. Новая ракета получила название РТ-2ПМ и обозначение по договору СНВ — РС-12М. Однако она была не модифицированной версией шахтной ракеты РТ-2П (РС-12), находившейся на вооружении с 1972-го, а оригинальной разработкой.

Советские военные рассчитывали, что подвижный ракетный комплекс будет сложно обнаружить, что существенно уменьшит его уязвимость по сравнению с ракетами шахтного базирования. США, и их союзники по НАТО не имели мобильных межконтинентальных ракет, ограничившись созданием комплексов средней дальности MGM-31C Pershing II.

Ракетный комплекс РС-12М, "Тополь" (SS-25, Sickle). Источник: ruzhany.narod.ru.

Как рассказал ТАСС доктор технических наук, профессор, генерал-майор Владимир Дворкин, "Тополь" стал первым развернутым в массовом порядке мобильным комплексом в Советском Союзе в ответ на постоянно повышающуюся точность попадания американских ракет (до этого был создан мобильный комплекс "Темп-2С" в ограниченном количестве только на полигоне в Плесецке).

Мы ждали, что будет в скором времени в шахты поставлена МБР США MX с повышенной точностью попадания, и также повышалась точность попадания американских морских ракет. В этих условиях повышение инженерной защищенности шахтных пусковых установок уже не могло повысить их выживаемость, и это снижало наш потенциал ответного удара

Владимир Дворкин

доктор технических наук, профессор, генерал-майор

Эксперт отмечает, что еще были морские ракетоносцы ВМФ, они также выполняли функции сдерживания, то есть часть ядерного потенциала для ответных действий. "Но флот был слабее, чем наземная составляющая. Только небольшая часть лодок могла находиться на морских маршрутах патрулирования. Таким образом, "Тополь" — первый мобильный ракетный комплекс, который обеспечивал значительный потенциал ядерного сдерживания в тех условиях", — говорит Дворкин.

В СССР был еще один мобильный комплекс — железнодорожный "Молодец". Первый полк приступил к боевому дежурству под Костромой в 1987 году, лишь в 2005-м эти ядерные поезда были сняты с вооружения. Главным "пассажиром" была ракета РС-22 — самая точная в мире, по утверждению специалистов. Именно поэтому американцы нарекли этот твердотопливный носитель "Скальпелем". В каждом поезде было по три ракеты. "Молодцы" постоянно перемещались в радиусе 1500 км от точки базирования, и поскольку они не отличались от обычных поездов, то засечь их было практически невозможно.

Дворкин отмечает, что мобильный "Тополь" находился на такой площади, что "поражать его, тем более с моноблочной головной частью, не могло быть приоритетом для американцев, у них не хватало для этого ракет".

По моделям стратегических операций с обменом ядерными ударами основная часть американских атакующих блоков, которые должны были участвовать в разоружающем ударе, тратились на стационарные пусковые установки, а затем уже на железнодорожные. Потому что для них поезд был опасней — на каждой ракете там было по десять боевых зарядов, а на "Тополе" один. Поэтому значительная часть пусковых установок с "Тополь" выживала

Владимир Дворкин

доктор технических наук, профессор, генерал-майор

Поэтому "Тополь", полагает военный эксперт, сыграл свою важную роль по мере повышения точности попадания американских ракет и девальвации нашего ответного удара, который находился на стационарных пусковых установках.

С мнением Дворкина согласен и экс-начальник Главного штаба РВСН, генерал-полковник Виктор Есин. "Шахтные координаты комплексов всем известны — мы даже обмениваемся с американцами этими координатами. С большой вероятностью, если ракета не успеет оттуда уйти, то если она не уничтожена, может быть засыпана крышка шахты, не готова к пуску, то мобильный комплекс — местоположение его очень трудно определить и точно по нему нанести удар. Это средство гарантированного нанесения ответного удара вместе с морской составляющей", — говорит он.

Эксплуатация "Тополя"

Постановление о принятии комплекса РТ-2ПМ на вооружение было издано 1 декабря 1988 года. Развертывание новых МБР производилось в 1985–1992 годы. Первая часть РВСН, получившая на вооружение "Тополь", — 779-й ракетный полк 14-й ракетной дивизии в Марийской АССР (ныне — Республика Марий Эл) — заступила на боевое дежурство еще 3 июля 1985 года.

Не дожидаясь его принятия на вооружение, было принято решение начать его развертывание. Были поставлены два полка — 18 пусковых установок. И затем их количество наращивалось: максимальное количество было достигнуто в 1993 году — 369. Затем количество стало уменьшаться по мере вывода из эксплуатации первых комплексов, а учитывая, что мы находились в рамках договора СНВ-1, должны были понижать

Виктор Есин

экс-начальник Главного штаба РВСН, генерал-полковник

Производство ракет осуществлял Воткинский машиностроительный завод. Самоходные пусковые установки комплекса производились заводом "Баррикады" в Волгограде.

Мобильный ракетный комплекс "Тополь". Источник: Богдан Руденко/Минобороны России

В 1991 году СССР располагал 288 ракетными комплексами "Тополь". После распада Советского Союза три дивизии с этими ракетами оказались на территории Белоруссии и были выведены в РФ. В 1993-м количество комплексов, находившихся на вооружении, достигло максимального значения — 369 единиц. Примерно этот уровень сохранялся до начала 2000-х годов, после чего начали истекать гарантийные сроки хранения ракет. Первоначальный гарантийный срок эксплуатации составлял десять лет, впоследствии он был увеличен до 25.

Стратегические вооружения — это такой вид вооружения, который десятилетиями разрабатывается, развертывается и потом очень долго находится на вооружении. Это и у нас, и у американцев. У них кончается гарантийный срок, затем наступает новый срок продления, и каждый год-два этот срок нахождения на боевом дежурстве продлевается

Владимир Дворкин

доктор технических наук, профессор, генерал-майор

С 2006 года началась замена "Тополей" на новые мобильные комплексы "Тополь-М". К 2017 году комплекс РТ-2ПМ оставался на вооружении только одной ракетной дивизии — в Алтайском крае. Кстати, всего с 1982 года было проведено более 120 испытательных и учебно-боевых пусков "Тополя", подавляющее большинство из них — успешные.

Конструкция и возможности "Тополя"

РТ-2ПМ — трехступенчатая твердотопливная МБР с последовательным расположением ступеней. Использует твердое смесевое топливо. Каждая из трех ступеней — с твердотопливным двигателем с одним неподвижным соплом. На первой ступени размещены поворотные газоструйные и аэродинамические рули. Также оснащена отдельной ступенью выведения боевого блока.

Старт "Тополя" — из транспортно-пускового контейнера, "минометный", с использованием порохового аккумулятора давления: ракета "выстреливается" из контейнера, после чего запускается двигатель первой ступени. Операции предстартовой подготовки и пуска полностью автоматизированы. Система управления — автономная инерциальная.

Комплекс патрулирует на площади по дорогам различной категории. "Для него должна быть густая сеть дорог. Если дорог будет мало, то живучесть его снизится. Поэтому необходимо, чтоб была плотность этих дорог по площади", — подчеркивает Дворкин.

И надо иметь в виду, что он не все время движется, обычно стоит либо в "Кронах" (стационарные легкие укрытия) на пунктах постоянной дислокации, откуда он может выходить по тревоге, либо на полевых стартовых позициях. Он в основном стоит, но периодически меняет свое положение, поскольку противник может обнаружить его из космоса или другим способом

Владимир Дворкин

доктор технических наук, профессор, генерал-майор

На время эксплуатации ракета размещается в герметичном транспортно-пусковом контейнере длиной 22,3 м и диаметром 2 м, в котором поддерживаются постоянная температура и влажность. Пусковая установка размещена на автомобильном шасси МАЗ-7912/7917.

Комплекс способен преодолевать реки вброд высотой 1,1 м. Пусковая установка может перевозиться на понтонах. "Да, определенная местность должна выдерживать определенную нагрузку на грунт. Я хочу сказать, что удельная нагрузка комплекса, там делается специальное приспособление, когда шины подспускаются. Он идет по не очень твердой местности. Удельная нагрузка — это как человек весом 100 кг давит на грунт", — рассказывает генерал-полковник Есин.

Комплекс может заходить в лесную местность, маскироваться под кронами деревьев, если его ширина и длина пусковой установки позволяют пройти между этими деревьями. То есть "Тополю" не требуется инженерной подготовки местности

Виктор Есин

экс-начальник Главного штаба РВСН, генерал-полковник

Согласно данным из открытых источников, РТ-2ПМ имеет следующие характеристики:

дальность полета — около 10 тыс. км;

стартовый вес — 45,1 т;

забрасываемый груз — до 1 т;

боевое оснащение — один термоядерный заряд мощностью 550 кт;

точность (круговое вероятностное отклонение) — 150–900 м;

габариты: диаметр — 1,8 м, высота — 21,5 м.

У РС-12М две модификации: "Тополь-М" — твердотопливная ракета универсального (шахтного и мобильного) базирования с новой системой управления, повышенной точностью, большей полезной нагрузкой и новым комплексом преодоления ПРО; "Тополь-Э" — экспериментальная ракета для проведения испытаний новых типов боевого оснащения МБР.

Кстати, на многих фото комплекс "Тополь" часто показывают только с одного бока. Дворкин объясняет это обычной традицией, "потому что на другом боку находится устройство, которое помогает обеспечивать ему прицеливание". Эта система связана с определением местоположения пусковой установки после того как она начинает развертываться. "Она определяет местоположения точки, хотя он считывает, когда идет, — у него тоже курсовая система считывается. А здесь — чтоб окончательно определить свое точное местоположение и точно азимут пуска", — говорит о предназначении этой системы Есин.

Впервые для всеобщего обозрения "Тополь" в полном составе Минобороны выставило на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Наряду с автономной пусковой установкой, которая ежегодно демонстрируется на Параде Победы, зрители смогли увидеть стартовую батарею ракетного комплекса, включая машину боевого управления, машину обеспечения боевого дежурства и комплексы связи.

О названии комплекса часто высказывалось много домыслов и предположений, почему вдруг "Тополь". Генерал Есин так прокомментировал: "Все опытно-конструкторские работы (ОКР), которые проводятся оборонно-промышленным комплексом, сведены в единый свод, и каждый раз машина случайным образом выбирает название, и оно потом утверждается. "Тополь", "Ярс" — некоторые пытаются к чему-то привязать, а на самом деле это название ОКР, шифр который задается, чтоб не секретно можно было вести переписку по той или иной ОКР, не раскрывая ее смысл, задается такое название". При этом заводское название уже совсем другое.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"