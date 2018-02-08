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Инновационные изделия средств контроля "Улей-1М" и "Мурена-1СВ" обеспечат защиту военных объектов ЗВО

09.02.2018 ЦАМТО 663 0
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Стрелец-Часовой
Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой".
Источник: http://integral-russia.ru/

ЦАМТО, 8 февраля. Защиту объектов ЗВО обеспечат новейшие интегрированные комплексы средств контроля доступа "Улей-1М", наблюдательные вышки из состава комплекса "Мурена-1СВ", системы охраны комнат хранения оружия и режимных помещений "ПОРП-1", а также системы остановки колесного транспорта "Рубеж 4000".

Современные автоматизированные системы охраны включают в себя замену прежних технических средств обнаружения, сигнализационных заграждений, сигнально-блокировочных и питающих сетей.

Кроме того, все военнослужащие округа, задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов, имеют личные "умные" часы-браслеты, позволяющие скрытно передавать на пульты командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.

Канал связи, использующийся для передачи таких данных, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны "Стрелец часовой" позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны.

Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях ЗВО позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
08.02.2018
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Продукция
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ

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