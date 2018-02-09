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Новая украинская ракета может бить на 450 километров

09.02.2018 ИноСМИ 580 2
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Украинские военные провели испытания новой украинской высокоточной управляемой боевой ракеты, 26 мая 2017
Украинские военные провели испытания новой украинской высокоточной управляемой боевой ракеты, 26 мая 2017.
Источник: © Министерство обороны Украины

Украина продолжает взятый ранее курс на развитие своей ракетной отрасли. С начала года уже стало известно об испытаниях крылатой противокорабельной ракеты "Нептун" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Кроме того, на подходе и их собрат - ракетный комплекс "Ольха", который проходит последние испытания перед запуском в производство.

"Обозреватель" связался с экспертом в сфере военно-промышленных комплексов Украины, бывшим заместителем главы предприятия "Укроборонпром" Максимом Глущенко, который ответил на несколько актуальных вопросов.

"Обозреватель": Хотел бы узнать ваше мнение по поводу развития ракетной отрасли на Украине. Вам нравится то, куда мы движемся последние несколько лет? В частности, как вы смотрите на перспективы крылатой ракеты "Нептун". Действительно ли она является идеальным сочетанием цены и качества, как утверждают?

Максим Глущенко: Ракетостроение можно назвать нашей традиционно сильной стороной. Украина славилась своими разработками и на сегодня этот потенциал сохранен. Впервые "Нептун" был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2015". Этот проект от конструкторского бюро "Луч" позиционируется как полностью отечественная разработка. И это очень важно по нескольким причинам.

Во-первых, мы независимы от зарубежных подрядчиков. Во-вторых, нужно учитывать экономический аспект: мы вкладываем деньги в свои предприятия, в свою оборонку, даем рабочие места своим людям. Насколько мне известно, ракета имеет дальность полета 300 километров, она прошла часть испытаний, и они продолжаются.

Разработчики говорят о возможности трех модификаций "Нептуна": корабельного, воздушного и наземного базирования. До запуска серийного производства никто ее цену не назовет, это могут быть только предварительные подсчеты и они, как правило, всегда далеки от реальности. Но отсутствие иностранных комплектующих - огромный плюс в том числе и в формировании себестоимости.

- А что думаете по поводу ОТРК "Гром-2"? Истерика, которая звучала из России после испытаний "Гром-2" оправдана? Это действительно настолько мощное оружие?

- Ракетный комплекс "Гром-2" вызвал в медиа и среде экспертов определенный ажиотаж. В основном из-за видеоролика, который был обнародован в начале этого года. Предполагается, что дальность действия "Грома-2" 280 км, но это когда речь ведется об экспортном варианте. Есть данные, что при доработке комплекс может иметь дальность - около 450 км, называются и большие цифры. И это делает проект достаточно востребованным.

Силам, которые хотят видеть Украину слабой и беззащитной, конечно же даже сама возможность усиления всегда будет стоять поперек горла. Но почивать на лаврах нам точно еще не стоит. Пока ракетная отрасль - одно из немногих направлений, где чувствуются ощутимые успехи. Но работы даже над этим проектом еще немало, а по другим отраслям хотелось хотя бы такой же динамики. Вектором развития должна стать ставка на собственные силы и потенциал своего ОПК.

- Как считаете, высоки ли шансы наладить в этом году производство ракетных комплексов "Ольха"?

- Учитывая, что проект находится под пристальным вниманием руководства государства, шансы на то, что уже в ближайшие годы "Ольха" начнет поступать на вооружение, достаточно высоки. В середине января президент Порошенко приказал в течение нынешнего года закончить испытания комплекса и запустить его в производство. Не уверен, что это произойдет уже до конца 2018-го, но за полтора-два года это очень реально.

- Насколько остро сейчас стоит этот вопрос? Учитывая, что в "Ольхе" видят замену для устаревших "Точка-У". Этот комплекс может стать решением проблемы?

- Советские ракетные комплексы "Точка-У" и реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" действительно безнадежно устарели, как физически, так и морально, израсходовали свой ресурс. Уже никто не даст гарантии, что они будут долетать до целей и поражать их. Было решено, что на смену им придет комплекс "Ольха" с управляемой ракетой калибра 300 мм на базе модернизированной пусковой установки РСЗО "Смерч". Основное преимущество нового оружия - точность попадания. Модернизированные снаряды имеют систему коррекции траектории во время полета. По официальным данным, во время испытаний выпущенные ракеты имели отклонение до 15 метров, а дальность поражения цели до 120 км. Это хороший результат.

- Если все эти наработки поступят на вооружение ВСУ, то наши силы с Россией выравняются? Или разрыв слишком велик?

- Нельзя сравнивать военный потенциал разных армий навскидку - у всех разная численность, боевой опыт, системы вооружений, подготовка и т.д. Например, армия РФ комплектуется из профессиональных военных и солдат срочной службы. А армия США полностью профессиональна, а значит ее бойцы более мотивированы. В одной ситуации эффективной может быть армия одной страны, а в другой она будет уступать противнику. Поэтому сравнивать мощь армий отдельных государств нужно с определенной долей осторожности.

Простой "механический" подсчет больше подходит при сравнении отдельных образцов военной техники. Например, когда мы сравниваем скорость одной ракеты с другой или дальность их полета. А вот общий анализ "мощности армий" предполагает сложные методики, которые опираются на десятки, а иногда и сотни показателей.

Топ армий мира традиционно занимают три страны - США, Россия, Китай. Мы, по данным известного рейтинга Global Firepower, на 30-м. Эти же страны, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), лидеры и по расходам на оборону. США тратит на эти цели 611 миллиардов долларов, Китай 215 миллиардов долларов, а Россия 69 миллиардов долларов.

Поэтому, я бы не стал вести речь о том, чтобы кого-то "догнать и перегнать". Просто мы должны кропотливо и настойчиво выстраивать собственные вооруженные силы, разрабатывать новые виды вооружений. А сильная армия с современным вооружением и оснащением - как раз гарантия того, что условный противник, даже имея превосходство в людях и технике, сто раз подумает, прежде чем начинать боевые действия против такого государства.


Александр Подобрий

Обозреватель, Украина
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Гром-2 ОТРК
Точка-У
Компании
Луч КБ
СИПРИ
Укроборонпром

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
226
№1
09.02.2018 05:44
Цитата, q
Максим Глущенко: Ракетостроение можно назвать нашей традиционно сильной стороной. Украина славилась своими разработками и на сегодня этот потенциал сохранен
Всё, дальше можно не читать!
+3
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RU
Кир
78
№2
09.02.2018 09:55
"Например, армия РФ комплектуется из профессиональных военных и солдат срочной службы. А армия США полностью профессиональна, а значит ее бойцы более мотивированы. "

Более мотивированны на что? Родину защищать за деньги???  Хохлы прям открывают новые горизонты защиты отечества.
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