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Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии летчиком

09.02.2018 ТАСС 174 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Бывший главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов рассказал, что подвиг Романа Филипова буквально потряс людей в России и за ее пределами

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 8 февраля. / ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, самолет Ил-76 с телом военнослужащего вылетел в Воронеж.

"Сегодня мы провожаем в последний путь гвардии майора, Героя России Филипова Романа Николаевича. Провожаем с воинскими почестями, провожаем с участием друзей, боевых товарищей, сослуживцев, министра обороны РФ и его заместителей. Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на траурной церемонии.

"Его имя навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников. И, мне кажется, Роману Николаевичу принципиально важно знать, что его семья - жена Ольга Сергеевна и дочурка - останутся всегда в нашей большой армейской семье", - заверил он, добавив, что это не просто слова, а абсолютно принципиальная позиция Минобороны, от которой никогда не отступят.

В свою очередь бывший главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов рассказал, что подвиг летчика буквально потряс людей в России и за ее пределами. "Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова... Долг, перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас", - сказал он.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула гроб с телом летчика внесли в самолет, который доставит его в Воронеж.

Штурмовик Су-25 под управлением Филипова 3 февраля был сбит над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, офицер подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ил-76
Су-25
Компании
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Шойгу Сергей

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