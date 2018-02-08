В Иране началось серийное производство БЛА "Мохаджер-6"



Иранский БЛА Mohajer.

Источник: hotwar.ru Иранский БЛА Mohajer.Источник: hotwar.ru

ЦАМТО, 8 февраля. В Тегеране 5 февраля состоялась официальная церемония, посвященная началу серийного производства беспилотных летательных аппаратов "Мохаджер-6" (Mohajer 6).

В церемонии приняли участие министр обороны Амир Хатами и командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на мероприятии были представлены 5 БЛА "Мохаджер-6", однако в выступлениях было отмечено, что на текущий момент собраны, по крайней мере, 9 таких аппаратов.

Два БЛА были оборудованы инертными версиями малоразмерной управляемой бомбы на подкрыльевых узлах подвески, остальные аппараты не были оснащены пилонами. При этом демонстрировались две разные версии УАБ: одна (Ghaem/Qaem) с непрозрачным окном ГСН и одна с прозрачным окном (Ghaem 1). Последняя может быть оснащена инфракрасной ГСН, обеспечивающей захват цели перед пуском. Бомба Ghaem, предположительно, оснащена полуактивной лазерной ГСН, которая обеспечивает наведение по целеуказанию.

В продемонстрированном видеорепортаже было показано применение беспилотным аппаратом "Мохаджер-6" авиабомбы Qaem 1, которая с высокой точностью поразила цель в море (вероятно, в акватории Индийского океана в районе Конарака).

"Мохаджер-6" впервые был продемонстрирован иранским телевидением в полете в апреле 2017 года. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, а также поражения заданных целей в любое время суток. Аппарат может взлетать и приземляться на коротких взлетно-посадочных полосах. "Мохаджер-6" оснащен толкающим винтом, двухбалочным хвостовым оперением. Внешне он напоминает беспилотник "Фалько" группы Leonardo, однако больше по размерам, консоли крыла не загнуты, а хвостовое оперение соединено в верхней части.

Проведенные с беспилотника "Мохаджер-6" стрельбы по плавающей мишени позволяют предположить, что КСИР будет применять БЛА для противокорабельной борьбы. Эффективность данной концепции еще предстоит оценить. Инфракрасная ГСН может эффективно применяться для поражения морских целей, но сомнительно, что Ghaem сможет поражать скоростные малоразмерные катера, а также нанести существенный ущерб крупным кораблям.

Кроме того, по мнению экспертов Jane's, иранские БЛА являются уязвимыми. В 2017 году истребители F-15 ВВС США сбили два иранских БЛА "Шахед-129". Израильские самолеты и ЗРК "Пэтриот" уничтожили несколько неопознанных БЛА, предположительно, собранных в Иране и поставленных группировке "Хезболла". Пакистанский JF-17 также сбил неизвестный иранский БЛА, который пересек границу в июне 2017 года.