Судно связи "Иван Хурс" вышло на ходовые испытания в Балтийское море
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Судно связи "Иван Хурс" (фото Алексей Акентьев).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
ЦАМТО, 8 февраля. Судно связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280, строительство которого завершает "Северная верфь", 7 февраля вышло на ходовые испытания в Балтийское море, сообщает пресс-служба предприятия.
Почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования "Ивана Хурса", проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений. В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям.
Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина составляет 95 м, ширина – 16 м, скорость – 16 узлов, дальность плавания – 8 тыс. миль, экипаж – 131 человек.
"Иван Хурс" – первое серийное судно проекта 18280, разработчиком которого является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года. Головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года.
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08.02.2018
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