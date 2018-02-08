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Судно связи "Иван Хурс" вышло на ходовые испытания в Балтийское море

09.02.2018 ЦАМТО 230 0
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Иван Хурс
Судно связи "Иван Хурс" (фото Алексей Акентьев).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

ЦАМТО, 8 февраля. Судно связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280, строительство которого завершает "Северная верфь", 7 февраля вышло на ходовые испытания в Балтийское море, сообщает пресс-служба предприятия.

Почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования "Ивана Хурса", проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений. В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям.

Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина составляет 95 м, ширина – 16 м, скорость – 16 узлов, дальность плавания – 8 тыс. миль, экипаж – 131 человек.

"Иван Хурс" – первое серийное судно проекта 18280, разработчиком которого является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года. Головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Айсберг ЦКБ
Северная верфь
Проекты
18280

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