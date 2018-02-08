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Есть положительные результаты в разработке штатного боеприпаса для новейшего танка Т-14

09.02.2018 ЦАМТО 481 0
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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 8 февраля. Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата" еще не создан, однако есть положительные результаты в его разработке, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Александра Потапова.

Как напоминает агентство, занимавший ранее пост гендиректора УВЗ Олег Сиенко заявлял российским СМИ, что созданием боеприпасов для "Арматы" занимается госкорпорация "Росатом". По его словам, решение поручить разработку снарядов "Росатому" связано со специфическими требованиями заказчика к данным боеприпасам. По состоянию на февраль 2017 года "Уралвагонзавод" ожидал от госкорпорации первой партии снарядов для проведения испытаний.

"Есть положительные результаты. Другое дело, что боеприпасной отраслью у нас традиционно занимался "Техмаш", эту компетенцию взял "Росатом", и сейчас они стараются эту компетенцию поддерживать. Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты", – сказал А.Потапов, отвечая на вопрос о создании штатного боеприпаса для "Арматы".
08.02.2018
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Росатом
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр

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