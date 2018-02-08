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Связисты 41-й общевойсковой армии провели радиотренировку на средствах связи нового поколения

09.02.2018 ЦАМТО 461 0
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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 8 февраля. С подразделениями связи 41-й общевойсковой армии, дислоцированными в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

Специалисты связи в ходе радиотренировки организовали устойчивую связь по закрытым каналам с использованием современных комплексов связи 5-го поколения Р-149 АКШ-1 на базе автомобиля КамАЗ-4320 и подвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ, которые использовались как подвижные универсальные узлы связи.

Особое внимание на радиотренировке уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Всего в тренировке приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 50 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
08.02.2018
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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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