Связисты 41-й общевойсковой армии провели радиотренировку на средствах связи нового поколения
|
|
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru
ЦАМТО, 8 февраля. С подразделениями связи 41-й общевойсковой армии, дислоцированными в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.
Специалисты связи в ходе радиотренировки организовали устойчивую связь по закрытым каналам с использованием современных комплексов связи 5-го поколения Р-149 АКШ-1 на базе автомобиля КамАЗ-4320 и подвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ, которые использовались как подвижные универсальные узлы связи.
Особое внимание на радиотренировке уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Всего в тренировке приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 50 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.02.2018 В инженерное подразделение горного соединения 41-й армии ЦВО поступила новейшая станция добычи и очистки воды
01.02.2018 В Приамурское железнодорожное соединение ВВО поступили новейшие военные краны
31.01.2018 В ВВО началась подготовка сводных экологических подразделений к работе на островах Врангеля и Большой Шантар
30.01.2018 Медики ЗВО испытают автоперевязочную переднего края в зимних условиях
30.01.2018 Салютный дивизион ЗВО выполнил 30 залпов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
23.01.2018 Инженеры ВВО получили мобильный мост для переправы техники
23.01.2018 Инженерные войска ВВО получили новые механизированный мост и боевую машину разминирования
23.01.2018 Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник