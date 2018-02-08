Исполнилось 206 лет со дня образования Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ



Топограф за работой.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ Топограф за работой.Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 8 февраля. Исполнилось 206 лет со дня образования Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, посвященного это дате, пройден сложный путь становления и развития от Военного Топографического Депо, созданного в 1812 году, до центрального органа военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, на который возложена ответственность за топогеодезическое и навигационное обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Деятельность военных топографов всегда была тесно связана с историей становления и совершенствования российской государственности. Без офицеров-топографов не обходился ни один крупный государственный проект, будь то военный поход в Туркестан, научная экспедиция на Север, геологические изыскания в Сибири или постройка Китайско-Восточной железной дороги.

В период Великой Отечественной войны Военно-топографическая служба надежно обеспечила в топогеодезическом отношении боевые действия войск и внесла свой достойный вклад в достижении исторической Победы советского народа над фашистскими захватчиками.

Сложность и важность решения задач Военно-топографическим управлением на современном этапе значительно возросла с учетом потребностей современных систем вооружения и управления, в первую очередь систем высокоточного оружия.

"Замыслом совершенствования системы топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденным начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, определено, что главной задачей Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе является успешное выполнение топогеодезическими воинскими частями задач по обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации геопространственной информацией и средствами топогеодезического и навигационного обеспечения.

Для решения главной задачи основные усилия Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации направлены на:

- выполнение мероприятий по топогеодезическому и навигационному обеспечению Вооруженных Сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов;

- выполнение специальных работ в целях заблаговременной подготовки территории континентальных районов в топогеодезическом отношении;

- выполнение мероприятий по топогеодезическому и навигационному обеспечению постоянной боевой и мобилизационной готовности войск (сил), их повседневной деятельности;

- создание необходимых запасов средств топографических и специальных карт в цифровой и аналоговой формах, организацию обеспечения войск (сил) исходными астрономо-геодезическими и гравиметрическими данными, ведение учета и контроля за их использованием;

- организацию оперативного взаимодействия с органами военного управления, органами исполнительной власти федерального и местного уровня при выполнении текущих задач и на перспективу;

- организацию, планирование и обеспечение воинских частей современными средствами топогеодезического и навигационного обеспечения, другими материальными средствами, в том числе программно-аппаратными комплексами создания (обновления) и хранения цифровой информации о местности (ПАК СОЦИМ и ЕАСО ГПИ).

До конца 2018 года планируется завершить создание и оснащение программно-аппаратными комплексами создания и обновления цифровой информации о местности центров электронной картографии на базе окружных топогеодезических воинских частей.

Обеспеченность аппаратуры спутниковой навигации средствами функциональных дополнений войск (сил) в 2018 году должна составить 81%.

Слаженная, организованная работа специалистов Топографической службы – геодезистов, топографов и картографов позволила на протяжении более двух столетий успешно решать сложные задачи по обеспечению применения Вооруженных Сил нашего государства, говорится в сообщении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.