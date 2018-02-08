Ученые зарегистрировали первую с октября серию заметных солнечных вспышек



Источник: © NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory Источник: © NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory

Отмечается, что вспышки очень слабые и удалены от линии Солнце-Земля, поэтому на нашу планету они никак не влияют

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Космический аппарат NASA зарегистрировал первую с октября серию заметных вспышек на солнце. Сообщение об этом было опубликовано в среду на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Первая с октября 2017 года серия заметных солнечных вспышек произошла на Солнце. Вспышки были зарегистрированы космическим аппаратом GOES (NASA) по росту уровня рентгеновского излучения на орбите Земли. Последний раз вспышки уровня C и выше наблюдались еще в октябре 2017 года. Тогда пятого октября была зарегистрирована вспышка уровня С1.0, а спустя две недели, 21 октября, - вспышка M1.1. После этого активность Солнца упала до нуля", - говорится в сообщении.

Ученые выделяют 5 баллов вспышек (по возрастанию A, B, C, M, X) в зависимости от силы рентгеновского излучения. Вспышки уровня A и B считаются слишком слабыми и близкими к порогу чувствительности приборов, поэтому обычно не принимаются во внимание. Таким образом, с октября не зарегистрировано ни одной вспышки уровня С и выше.

Серия вспышек, за которой астрономы наблюдают сейчас, началась еще 4 февраля. Однако из 30 событий только два (в ночь с 4 на 5 февраля и в ночь на 7 февраля) достигли уровня С1.1 и С 1.0. "В настоящее время активность Солнца спадает. Если этот тренд сохранится, то серия вспышек должна закончиться в течение ближайших суток", - добавили в ФИАН.

По данным ученых, вспышки очень слабые и удалены от линии Солнце-Земля, поэтому на нашу планету они никак не влияют.