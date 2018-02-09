Модернизацию истребителей Су-30СМ начнут в этом году
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Самолет Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
ИРКУТСК, 8 фев - РИА Новости. Работы по модернизации многофункциональных истребителей Су-30СМ начнутся в этом году, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Модернизацию планируется в этом году открыть, а завершить первый этап в 2019 году, пойдут уже модернизированные машины", - заявил Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").
По его словам, сейчас в РФ в эксплуатации находится 100 самолётов Су-30СМ.
"Они хорошо себя зарекомендовали в Сирии, показали все свои боевые возможности. Предстоит модернизация этого самолёта и в плане импортозамещения, и в плане адаптации новых авиационных средств поражения", - сказал Борисов.
Он заявил, что эти многофункциональные истребители будут служить ещё лет 35-40.
Истребители Су-30СМ разработаны компанией "Сухой". Серийно Су-30СМ выпускается на Иркутском авиационном заводе.
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08.02.2018
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