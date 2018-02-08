Ракетчики ТОФ на Камчатке отработали удары по кораблям условного противника
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Береговой ракетный комплекс Бастион.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев - РИА Новости. Ракетчики Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе полевого выхода на Камчатке нанесли "удар" по кораблям условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня военнослужащие ракетного соединения отработали задачи по нанесению огневого поражения отряду кораблей условного противника. По вводной, в соответствии с полученными целеуказаниями расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям", - сказал Воскресенский.
После этого ракетчики максимально скрытно сменили огневую позицию. К полевому выходу привлекли порядка 150 военнослужащих и свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники.
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08.02.2018
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