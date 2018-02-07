Постоянное военное присутствие США в Восточной Европе – уже реальность



Военнослужащие ВС США и Польши.

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС США и Польши.Источник: www.belvpo.com

Год назад, во время визита в Польшу тогда еще только избранного президента США Дональда Трампа, его польский коллега Анджей Дуда, приклоняя колени отрапортовал: «Мы в процентном отношении к нашему ВВП тратим на оборону больше всех среди стран-членов НАТО. Но этого мало и мы будем тратить еще больше!». И вот, спустя год, «хозяин» решил проверить, как выполняются его указания и распоряжения по увеличению расходов стран-членов Альянса до необходимого уровня.

Перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, премьер министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: «Визит секретаря Тиллерсона будет связан с вопросами безопасности, присутствия американских войск и войск НАТО в Польше. Хотим предложить усиление этого присутствия, так как считаем, что агрессивная политика России угрожает безопасности в регионе и США (!), которые являются нашим главным союзником и как никто теперь лучше понимают угрозы исходящей со стороны Востока».

Ему вторил и министр иностранных дел Яцек Чапутович, который заявил, что Польша и США имеют «общие, близкие взгляды по вопросу усиления НАТО. Поэтому Варшава настаивает на постоянном присутствии в стране военного контингента США».

Также польский министр поблагодарил Тиллерсона за участие США в модернизации польской армии и выразил надежду на скорейшее завершение переговоров на приобретение ЗРК «Пэтриот» и вертолетов «Черный ястреб». Со своей стороны госсекретарь США заявил, что переговоры экспертов в этой сфере продолжаются, и выразил уверенность, что все нерешенные вопросы будут закрыты.

Варшава «созрела» заплатить огромные суммы на борьбу с угрозой, которую для нее уже давно придумали «американские ястребы» и стать исполнителем их воли, передовой линией фронта против России.

Простые поляки не верят в войну НАТО и РФ. И не потому, что Альянс может воевать только с маленькими и бедными странами, а потому что в случае войны с Москвой масштабы разрушений и людских потерь будут катастрофическими.

Хотя в данном случае уместно вспомнить следующую фразу: «Конечно, простые люди не хотят войны, (...) но, в конце концов, это главы государств определяют политику и всегда легко могут потянуть за собой людей, не обязательно иметь демократию, фашистскую диктатуру, парламент или коммунистический режим. (...) Имеют право голоса или не имеют, люди всегда могут быть подчинены власти. Это легко. Единственное, что надо сделать, это постоянно говорить людям, что на них нападут и осуждать пацифистов за отсутствие патриотизма. Это работает в каждой стране».

Эти слова принадлежат нацистскому преступнику Герману Герингу, которые он произнес во время судебного процесса в Нюрнберге.

История сделала виток, и теперь первые лица Польши, как и их коллеги из стран Балтии, игнорируя интересы своих граждан, умоляют прислать еще больше американских солдат и продать им еще больше оружия за баснословные суммы.

А между тем, в последние годы Польша усиленно увеличивает боевой потенциал своей армии. В Сейме единогласно голосуют за повышение военных расходов, но стоит хоть кому то из более или менее адекватных депутатов поднять вопрос о повышении финансирования здравоохранения, как сразу начинаются вопли со всех щелей и углов: «Это невозможно! У нас нет на это денег! Врачи все разворуют!».

Зато на танки и ракеты деньги есть. Есть деньги на содержание двух миллионов чиновников. Поляки готовы выбросить миллиарды на ветер, но не готовы вложить эти средства в свое будущее.

Не количество генералов, по которым Варшава впереди среди всех стран НАТО, а количество врачей или учителей является показателем развития нации. В настоящее время в стране сложилась такая ситуация, что если человек серьезно заболеет, то его ждет, скорее всего, печальный конец – чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, ему надо отстоять в очереди длиною, как минимум, в полгода.

В 2008 году Польша занимала 22 место в мире по военным расходам, теперь она занимает уже 12-е место. При уровне развития экономики и состоянии ВВП страна становится больше похожа на военную диктатуру, чем на цивилизованное государство.

Как уже отмечалось ранее, Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении базы американских беспилотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА ВВС Польши в Мирославце. Кроме того, в настоящее время на территории Польши, кроме национальных ВС, размещены многонациональная боевая батальонная группа НАТО, склады вооружения и военной техники, боевая бронетанковая бригадная группа США, бригада армейской авиации США, эскадрилья истребителей F-16 и звено военно-транспортных самолетов C-130 ВВС США, в воздушном пространстве страны дежурит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО.

На сегодняшний день Альянс (США) фактически сформировал в Восточной Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки. Хотя это у военно-политического руководства стран НАТО прикрывается выражением «непрерывная ротация». Передовое базирование вооружений и военной техники, независимо от целей использования, представляет собой именно постоянное военное присутствие» и это идет вразрез с обязательствами Основополагающего акта Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности от 1997 года.

Как видно, сотрудничество, пусть и в виде насаждения своих контингентов и принуждения к покупке американского вооружения между США и странами-членами Альянса осуществляется усиленными темпами.

Что же мешает российским и белорусским партнерам организовать подобным образом взаимодействие? Да, у Минска и Москвы подписаны договора в рамках РГВ(с) и по ПВО, но вот до настоящего времени нет, по примеру стран прибалтийского региона, подразделений союзников на своей территории, которые видят угрозу с Востока. Ведь вызовов с Запада, по аналогии – не меньше! Инициативы же о снижении градуса напряженности, открытость и политика добрососедских отношений, к сожалению, нашими западными коллегами остаются незамеченными.

Может пора и белорусской стороне договорится с российскими партнерами, на всякий случай, организовать совместную базу, естественно на ротационной основе, как это принято на сегодняшний день американскими военачальниками в Европе. Раз на Западе нас пытаются учить демократическим ценностям и этого не чураются, чего уж нам?

Контингент ВВС или ракетных войск, даже в отдалении от западных границ Союзного государства – довольно весомая заявка на стабильность в регионе. Тем более и инфраструктура позволяет, и более безопасно, чем, например, в Калининградской области. Да и военно-техническое сотрудничество у нас на хорошем уровне.

Европейские политики не понимают, что основную угрозу в регионе создает насыщение их стран вооружением и военнослужащими американского происхождения, что не Вашингтон может попасть под удар, а их государства. Коллегам и партнерам из Североатлантического блока необходимо напоминать, что любое не соблюдение основополагающего акта Россия-НАТО и размещение иностранной военной инфраструктуры, особенно в непосредственной близости от границ автоматически приводит к тому, что данный объект рассматривается как цель для поражения.

Владимир Вуячич